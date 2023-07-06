الوصل الإماراتي يتعاقد مع الدولي السويسري هاريس سيفيروفيتش
أعلن نادي الوصل الإماراتي حصوله، رسميًا، على توقيع السويسري الدولي هاريس سيفيروفيتش، بعقد يمتد إلى مدة موسمين.
وكشف نادي الوصل في بيان مقتضب عبر صفحته الرسمية على موقع "تويتر" نجاحه في التعاقد مع السويسري الدولي هاريس سيفيروفيتش بعقد يمتد حتى نهاية موسم 2024-2025.
وأكمل الوصل صفقاته الأجنبية تحضيرًا للموسم الجديد بعد التعاقد مع سيفيروفيتش، حيث تم استقدام كل من: أليكسيس بيريز، ونيكولاس خيمينيز، ودانيال بيدروزو.
كما تمت إعادة كايو كانيدو، والذي يحمل الجنسية الإماراتية.
ويبلغ هاريس سيفيروفيتش من العمر 31 عامًا، وسبق له اللعب مع أندية: فيورنتينا الإيطالي، وريال سوسيداد الإسباني، وفرانكفورت الألماني، قبل أن يتعاقد مع بنفيكا العام 2017.
ولعب هاريس سيفيروفيتش مع بنفيكا 120 مباراة، وسجل 57 هدفًا.
وأعار بنفيكا اللاعب لكل من غلطة سراي، وسيلتا فيغو، في الموسم الماضي، ولعب معهما 28 مباراة، وسجل 3 أهداف.
ودوليًا، لعب هاريس سيفيروفيتش مع منتخب سويسرا 93 مباراة، وسجل 25 هدفًا.