الوصل الإماراتي يتعاقد مع الدولي السويسري هاريس سيفيروفيتش

وكشف نادي الوصل في بيان مقتضب عبر صفحته الرسمية على موقع "تويتر" نجاحه في التعاقد مع السويسري الدولي هاريس سيفيروفيتش بعقد يمتد حتى نهاية موسم 2024-2025.

وأكمل الوصل صفقاته الأجنبية تحضيرًا للموسم الجديد بعد التعاقد مع سيفيروفيتش، حيث تم استقدام كل من: أليكسيس بيريز، ونيكولاس خيمينيز، ودانيال بيدروزو.

كما تمت إعادة كايو كانيدو، والذي يحمل الجنسية الإماراتية.