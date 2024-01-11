أتلانتا يُقصي ميلان من كأس إيطاليا (فيديو)
يلعب أتلانتا مع فيورنتينا في مباراتي ذهاب وإياب بقبل النهائي في أبريل المقبل
سجل تون كوبمينرس هدفين ليعوض أتلانتا تأخره بهدف ويفوز 2-1 على ميلان في سان سيرو في دور الثمانية لكأس إيطاليا لكرة القدم اليوم الأربعاء.
افتتح رافائيل لياو التسجيل لميلان قبل نهاية الشوط الأول مباشرة بتسديدة رائعة من لمسة واحدة بعدما تلقى تمريرة من ثيو هرنانديز.
وجاء الرد سريعا بعدما تلقى كوبمينرس غير المراقب كرة من إميل هولم بالقرب من حافة منطقة الجزاء ليسدد كرة منخفضة في الزاوية البعيدة لتسكن الشباك.
وأكمل كوبمينرس عودة أتلانتا في النتيجة في الدقيقة 59 عندما سجل من ركلة جزاء احتُسبت بعد تدخل من أليكس خيمينيز ضد أليكسي ميرانتشوك.
ويلعب أتلانتا مع فيورنتينا في مباراتي ذهاب وإياب بقبل النهائي في أبريل/ نيسان المقبل بعد فوز فريق المدرب فينشينزو إيتاليانو على بولونيا بركلات الترجيح أمس الثلاثاء.