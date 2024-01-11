أتلانتا يُقصي ميلان من كأس إيطاليا (فيديو)

افتتح رافائيل لياو التسجيل لميلان قبل نهاية الشوط الأول مباشرة بتسديدة رائعة من لمسة واحدة بعدما تلقى تمريرة من ثيو هرنانديز.

وجاء الرد سريعا بعدما تلقى كوبمينرس غير المراقب كرة من إميل هولم بالقرب من حافة منطقة الجزاء ليسدد كرة منخفضة في الزاوية البعيدة لتسكن الشباك.

وأكمل كوبمينرس عودة أتلانتا في النتيجة في الدقيقة 59 عندما سجل من ركلة جزاء احتُسبت بعد تدخل من أليكس خيمينيز ضد أليكسي ميرانتشوك.