الكونفدرالية الأفريقية: خروج بيراميدز والاتحاد المنستيري من دور الـ8

أما في كوت ديفوار فقد فاز أسيك صاحب الأرض 2-صفر على الاتحاد المنستيري بفضل هدفي فرانك زوزو في نهاية الشوط الأول، وباكوم زوزوا في نهاية الشوط الثاني.

وانتهت مباراة الذهاب في تونس بالتعادل دون أهداف، وسيلعب أسيك بذلك مع الجيش الملكي المغربي أو اتحاد العاصمة الجزائري.

وتسيطر الأندية العربية على لقب كأس الكونفدرالية، التي تأتي في المرتبة الثانية من حيث القوة في أفريقيا بعد دوري الأبطال، منذ عام 2018، حيث توجت الفرق المغربية بأربعة ألقاب في آخر خمس سنوات.