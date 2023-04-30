الكونفدرالية الأفريقية: خروج بيراميدز والاتحاد المنستيري من دور الـ8
خرج بيراميدز المصري والاتحاد المنستيري التونسي من دور الثمانية لكأس الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم بعد خسارة الفريقين العربيين في مباراتي الإياب خارج أرضيهما اليوم الأحد.
وخسر بيراميدز، الذي بلغ نهائي المسابقة في 2020، أمام مارومو جالانتس الجنوب أفريقي بهدف نظيف سجله سيليمبيو نجيما في الدقيقة 39 بعد خطأ دفاعي في تشتيت الكرة.
وتفوق جالانتس 2-1 في مجموع المباراتين بعدما تعادل الفريقان 1-1 في القاهرة الأسبوع الماضي، وسيلعب الفائز في الدور قبل النهائي مع يانج أفريكانز التنزاني أو ريفرز يونايتد النيجيري.
أما في كوت ديفوار فقد فاز أسيك صاحب الأرض 2-صفر على الاتحاد المنستيري بفضل هدفي فرانك زوزو في نهاية الشوط الأول، وباكوم زوزوا في نهاية الشوط الثاني.
وانتهت مباراة الذهاب في تونس بالتعادل دون أهداف، وسيلعب أسيك بذلك مع الجيش الملكي المغربي أو اتحاد العاصمة الجزائري.
وتسيطر الأندية العربية على لقب كأس الكونفدرالية، التي تأتي في المرتبة الثانية من حيث القوة في أفريقيا بعد دوري الأبطال، منذ عام 2018، حيث توجت الفرق المغربية بأربعة ألقاب في آخر خمس سنوات.