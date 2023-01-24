بينها خماسية لمبابي.. باريس سان جيرمان يكتسح بايس دي كاسل 7/0 ويتأهل لثمن نهائي كأس فرنسا
تأهل باريس سان جيرمان إلى دور الـ16 في كأس فرنسا بعد فوزه الكبير بنتيجة 7/0، بينها 5 أهداف لنجمه كيليان مبابي، على مضيفه بايس دي كاسل، اليوم الإثنين.
وافتتح كيليان مبابي التسجيل لباريس سان جيرمان في الدقيقة 29 بتسديدة يسارية من داخل منطقة الجزاء.
وسجل البرازيلي نيمار الهدف الثاني لباريس سان جيرمان في الدقيقة 33 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، بعدما تلاعب بمدافعي بايس دي كاسل بعد تمريرة من مبابي.
ووقع مبابي ثالث أهداف باريس سان جيرمان في الدقيقة 34 بتسديدة من فوق الحارس.
وعاد مبابي وسجل الهدف الثالث له والرابع لفريقه في الدقيقة 40، لينتهي الشوط الأول على تقدم باريس سان جيرمان 4/0.
وفي الشوط الثاني سجل مبابي هدفين في الدقيقتين 56 و79، وكارلوس سولير هدفا في الدقيقة 64، لتنتهي المباراة على فوز باريس سان جيرمان 7/0.
وتأهل إلى دور الـ16 أندية مارسيليا وليون وجرينوبل وباريس أف سي ولوريان وستاد ريمس وتولوز وروديز وأنجيه وأوكسير ونانت وفييرزو وأنيسيو ليل ولانس.
وودع باريس سان جيرمان كأس فرنسا الموسم الماضي من دور الـ16 بالخسارة بضربات الترجيح أمام نيس بعد التعادل السلبي.
وباريس سان جيرمان أكثر ناد فوزا بلقب كأس فرنسا برصيد 14 لقبا آخرها موسم 2020/2021، مقابل 10 ألقاب لمارسيليا، و6 لكل من ليل وسانت إيتيان، علما أن نانت حامل لقب النسخة الأخيرة.