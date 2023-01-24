بينها خماسية لمبابي.. باريس سان جيرمان يكتسح بايس دي كاسل 7/0 ويتأهل لثمن نهائي كأس فرنسا

تأهل باريس سان جيرمان إلى دور الـ16 في كأس فرنسا بعد فوزه الكبير بنتيجة 7/0، بينها 5 أهداف لنجمه كيليان مبابي، على مضيفه بايس دي كاسل، اليوم الإثنين.

وافتتح كيليان مبابي التسجيل لباريس سان جيرمان في الدقيقة 29 بتسديدة يسارية من داخل منطقة الجزاء.

وسجل البرازيلي نيمار الهدف الثاني لباريس سان جيرمان في الدقيقة 33 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، بعدما تلاعب بمدافعي بايس دي كاسل بعد تمريرة من مبابي.