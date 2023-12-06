يويفا يشكل لجنة خبراء لدراسة إصابات لاعبات كرة القدم

وبدأت اللجنة في إعداد استبيان للتوعية بإصابات الرباط الصليبي الأمامي لجميع أعضاء مجتمع كرة القدم للسيدات؛ بهدف جمع أفكار تحليلات عن طبيعة تلك الإصابة.

وقال زوران بهتياريفيتش، مدير اللجنة الطبية في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم: "معالجة انتشار إصابات الرباط الصليبي الأمامي في كرة القدم للسيدات أمر بالغ الأهمية لرفاهية الرياضيات والنهوض بالرياضة".

وغابت عدة لاعبات، بمن في ذلك الثنائي الإنجليزي المؤلف من ليا ويليامسون وبيث ميد، عن كأس العالم للسيدات في وقت سابق من هذا العام؛ بسبب إصابات خطيرة.

وستكون المبادرة جزءا من حملة توعية أوسع بشأن إصابات الرباط الصليبي الأمامي، ومن المقرر أن تبدأ في النصف الأخير من عام 2024.