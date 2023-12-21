ليفربول إلى نصف نهائي كأس الرابطة للمرة 19 بخماسية في مرمى وست هام

افتتح سوبوسلاي التسجيل في الدقيقة 28 بتسديدة قوية من مسافة 20 ياردة، قبل أن يضاعف جونز تقدم ليفربول في بداية الشوط الثاني بعد تبادل التمريرات مع داروين نونيز لتمر تسديدته من بين ساقي الحارس ألفونس أريولا.

وأحرز جاكبو الهدف الثالث قبل أن يقلص جارود بوين لاعب وست هام الفارق في الدقيقة 77.

ووضع صلاح المباراة بعيدا عن متناول الفريق الضيف في الدقيقة 82 قبل أن يختتم جونز التسجيل بعدها بدقيقتين بعدما اخترق دفاع وست هام بسهولة شديدة أثارت حنق المدرب ديفيد مويز.