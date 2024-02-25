اصطدمت بالكاميرا.. إصابة دامية لحكمة مباراة ريال بيتيس وبلباو (صور)

غوادالوبي أصيبت بعد أن وضع الأرجنتيني تشيمي أفيلا فريق بيتيس في المقدمة ج بعد 13 دقيقة من المباراة بعد تمريرة من البرازيلي ويليان خوسيه.

وبينما كانت تتابع غوادالوبي كرة الهدف، اصطدمت بالكاميرا، وسقطت على الأرض ونزفت دمًا، وتم علاجها على أرض الملعب مباشرة.

واضطُر الحكم غييرمو كوادرا فرنانديز، الذي يدير المباراة، إلى استبدال غوادالوبي بوراس أيوسو، بالحكم الرابع للمباراة نيستور هولغويراس كاستيلانوس.