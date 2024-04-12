الدوري الأوروبي.. روما يهزم ميلان وفوز باير ليفركوزن على ويستهام

وسجل ثنائية باير ليفركوزن جوناس هوفمان في الدقيقة 83 وفيكتور بونيفاس في الدقيقة 90.

وتقام مباريات الإياب يوم الخميس المقبل.

وفاز بنفيكا 2/1 على ضيفه مارسيليا على ملعب النور.

وسجل لبنفيكا رافا سيلفا وأنخيل دي ماريا في الدقيقتين 52 في حين سجل لمارسيليا بيير-إيميريك أوباميانغ في الدقيقة 67.