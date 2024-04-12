رياضة
الدوري الأوروبي.. روما يهزم ميلان وفوز باير ليفركوزن على ويستهام
مباريات الإياب تقام يوم الخميس المقبل.
خسر ميلان 0/1 على أرضه ووسط جماهيره أمام روما في ذهاب ربع نهائي الدوري الأوروبي اليوم الخميس.
وعلى ملعب سان سيرو سجل جيانلوكا مانشيني هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 17.
ولعب باولو ديبالا عرضية داخل المنطقة قابلها المدافع مانشيني برأسية متقنة سكنت شباك ميلان معلنا تقدم روما.
وتغلب باير ليفركوزن 2/0 على ضيفه ويستهام على ملعب باي أرينا.
وسجل ثنائية باير ليفركوزن جوناس هوفمان في الدقيقة 83 وفيكتور بونيفاس في الدقيقة 90.
وتقام مباريات الإياب يوم الخميس المقبل.
وفاز بنفيكا 2/1 على ضيفه مارسيليا على ملعب النور.
وسجل لبنفيكا رافا سيلفا وأنخيل دي ماريا في الدقيقتين 52 في حين سجل لمارسيليا بيير-إيميريك أوباميانغ في الدقيقة 67.