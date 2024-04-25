مبابي يوزع هداياه في سان جيرمان قبل الرحيل (فيديو)

بلغ النجم الفرنسي، وهداف باريس سان جيرمان، كيليان مبابي ذروة تألقه، مساء الأربعاء، في مباراة الجولة الـ 29 من دوري الدرجة الأولى الفرنسي، وذلك عندما سجل هدفين، وصنع هدفًا آخر في المباراة التي قاد فيها فريقه إلى تحقيق فوز عريض على حساب نادي لوريون (4 ـ 1).

وقبل أسابيع من توديع فريق العاصمة الفرنسية، أبى مبابي إلا أن ينفث سحره الكروي من جديد، وذلك بعد أسبوع من "الريمونتادا" المثيرة أمام برشلونة بالنتيجة ذاتها (4 ـ1) وبعدد الأهداف ذاته (هدفين في كل مباراة)، مقدمًا أثمن الهدايا للجماهير الباريسية التي بدأت في الاحتفال بالتتويج بثاني ألقاب فريقها خلال الموسم الحالي بعد لقب كأس الأبطال في يناير الماضي.

واستأثر مبابي بالأضواء، في أمسية الأربعاء، أمام لوريون عندما تمكن في الدقيقة 22 من تسجيل الهدف الثاني لفريقه، والأول له في المباراة بعد أن تلقّى تمريرة.