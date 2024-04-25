مبابي يوزع هداياه في سان جيرمان قبل الرحيل (فيديو)
بلغ النجم الفرنسي، وهداف باريس سان جيرمان، كيليان مبابي ذروة تألقه، مساء الأربعاء، في مباراة الجولة الـ 29 من دوري الدرجة الأولى الفرنسي، وذلك عندما سجل هدفين، وصنع هدفًا آخر في المباراة التي قاد فيها فريقه إلى تحقيق فوز عريض على حساب نادي لوريون (4 ـ 1).
وقبل أسابيع من توديع فريق العاصمة الفرنسية، أبى مبابي إلا أن ينفث سحره الكروي من جديد، وذلك بعد أسبوع من "الريمونتادا" المثيرة أمام برشلونة بالنتيجة ذاتها (4 ـ1) وبعدد الأهداف ذاته (هدفين في كل مباراة)، مقدمًا أثمن الهدايا للجماهير الباريسية التي بدأت في الاحتفال بالتتويج بثاني ألقاب فريقها خلال الموسم الحالي بعد لقب كأس الأبطال في يناير الماضي.
واستأثر مبابي بالأضواء، في أمسية الأربعاء، أمام لوريون عندما تمكن في الدقيقة 22 من تسجيل الهدف الثاني لفريقه، والأول له في المباراة بعد أن تلقّى تمريرة.
وواصل مبابي عزفه المنفرد في المباراة، عندما تلاعب بمدافع لوريون قبل أن يمرر كرة على طبق من ذهب إلى عثمان ديمبيلي ليودعها الأخير الشباك دون صعوبة رافعًا الحصيلة إلى 3 أهداف.
ونجح مبابي في الدقيقة التسعين بتسجيل الثنائية، ورفع الحصيلة إلى 4 أهداف مقابل هدف واحد، وذلك بعد أن تلقى تمريرة من زميله في منتخب فرنسا كولو مواني ليتلاعب بدفاع لوريون، ثم يرسل كرة قوية في الزاوية البعيدة محرزًا الهدف الرابع لكتيبة الإسباني لويس إنريكي.
ورفع مبابي رصيده في صدارة هدافي الليغ 1 إلى 26 هدفًا مع 7 تمريرات حاسمة، كما حطم رقمه الشخصي في عدد الأهداف في موسم واحد، إذ وصل حتى الآن هدفه الـ 43 مع الفريق الباريسي في كل المسابقات، وهو أعلى معدل تهديفي في مسيرة مبابي التي انطلقت من موناكو، في موسم 2015 ـ 2016، قبل انتقاله في شتاء 2018 إلى باريس سان جيرمان.