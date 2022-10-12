رسميًا.. يوسف بلايلي ينضم لأجاكسيو الفرنسي لمدة موسم واحد

وقع الجناح الدولي الجزائري يوسف بلايلي على عقد لمدة موسم واحد مع نادي أجاكسيو المنافس في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم، مع وجود إمكانية للتجديد.

وكان النجم الجزائري قد فسخ عقده قبل أيام مع نادي بريست، لكنه فضل البقاء في دوري الدرجة الأولى الفرنسي.

وأوضح بيان لبريست في نهاية سبتمبر أيلول الماضي أنه وافق على طلب اللاعب الجزائري بفسخ عقده الذي كان من المفترض أن ينتهي في يونيو حزيران 2023.

وكان من المقرر وصول لاعب المنتخب الجزائري إلى جزيرة كورسيكا أول أمس، لكن الرحلة تأخرت ليصل أمس برفقة عائلته الصغيرة.

وتوجه بلايلي (30 عاما) مباشرة بعد وصوله إلى ملعب النادي والمنشآت الخاصة به قبل إتمام إجراءات التوقيع مع الفريق الفرنسي.

وخلال تقديمه قال يوسف بلايلي: "لقد تحدّثت مع صديقي في المنتخب آندي ديلور وشجعني كثيرا على التوقيع لأجاكسيو.

"تابعت مباراة أولمبيك مرسيليا الأخيرة وأعجبت كثيرا بالأجواء، وأعد جماهير أجاكسيو بالمتعة والكثير من الأهداف والتمريرات الحاسمة".

ويعول أجاكسيو على الحصول على موافقة لتسجيل اللاعب قبل فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وكان بلايلي انضم لبريست في صفقة انتقال مجاني لمدة ستة أشهر في يناير كانون الثاني الماضي، بعد انفصاله بالتراضي عن نادي قطر القطري في ديسمبر كانون الأول.

ومدد بلايلي عقده مع الفريق الفرنسي لموسم واحد خلال الصيف الحالي قبل أن يطلب فسخ تعاقده في نهاية سبتمبر.