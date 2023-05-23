ترتيب الدوري السعودي: العدالة يفوز على الهلال ويخرج من منطقة الهبوط

ورفع العدالة، الذي خاض أغلب الشوط الثاني بعشرة لاعبين بعد طرد لاعب من صفوفه، رصيده إلى 27 نقطة ليصعد إلى المركز 14 متفوقا على الخليج بفارق المواجهات المباشرة قبل ثلاث جولات من النهاية.

وتجمد رصيد الهلال، حامل اللقب، عند 53 نقطة في المركز الرابع بفارق المواجهات المباشرة عن الشباب الذي يواجه النصر في وقت لاحق اليوم.

ويتصدر الاتحاد الدوري وله 63 نقطة ويبتعد بثلاث نقاط عن النصر ثاني الترتيب، وسيلعب الاتحاد مع الباطن في وقت لاحق اليوم أيضا.

وفيما يلي جدول ترتيب الدوري السعودي: