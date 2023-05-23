ترتيب الدوري السعودي: العدالة يفوز على الهلال ويخرج من منطقة الهبوط
حقق العدالة بعشرة لاعبين فوزا ثمينا 2-صفر على ضيفه الهلال ليخرج من منطقة الهبوط في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم اليوم الثلاثاء.
منح ماركوس أنتونسون المقدمة للعدالة من ركلة جزاء سددها في الزاوية اليمين لحارس الهلال حبيب الوطيان في الدقيقة 23.
واحتسب حكم الفيديو المساعد ركلة جزاء للعدالة بعدما أوضحت الإعادة اصطدام تمريرة محمد العوفي العرضية بيد محمد البريك مدافع الهلال.
وبعد العودة لحكم الفيديو، تلقى عبد العزيز العلاوي مدافع العدالة البطاقة الحمراء بسبب تدخل قوي على البريك بعد ثلاث دقائق من بداية الشوط الثاني.
وضمن بيدرو بوجينيو نقاط المباراة للعدالة بعدما سجل من انفراد بالمرمى قبل ست دقائق من النهاية.
ورفع العدالة، الذي خاض أغلب الشوط الثاني بعشرة لاعبين بعد طرد لاعب من صفوفه، رصيده إلى 27 نقطة ليصعد إلى المركز 14 متفوقا على الخليج بفارق المواجهات المباشرة قبل ثلاث جولات من النهاية.
وتجمد رصيد الهلال، حامل اللقب، عند 53 نقطة في المركز الرابع بفارق المواجهات المباشرة عن الشباب الذي يواجه النصر في وقت لاحق اليوم.
ويتصدر الاتحاد الدوري وله 63 نقطة ويبتعد بثلاث نقاط عن النصر ثاني الترتيب، وسيلعب الاتحاد مع الباطن في وقت لاحق اليوم أيضا.
وفيما يلي جدول ترتيب الدوري السعودي: