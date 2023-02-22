كريستيانو رونالدو يؤدي رقصة العرضة احتفالا بيوم التأسيس السعودي (فيديو)

وقررت المملكة العربية السعودية، الشهر الماضي، اعتبار يوم الـ22 من شباط/ فبراير من كل عام، عطلة رسمية يتم فيها الاحتفال بيوم التأسيس الذي صادف العام 1727، عندما نشأت الدولة السعودية الأولى في الدرعية بالقرب من الرياض.

ويتصدر النصر جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين برصيد 40 نقطة بالتساوي مع الاتحاد والشباب، وبفارق 8 نقاط عن الهلال صاحب المركز الرابع.