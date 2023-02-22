كريستيانو رونالدو يؤدي رقصة العرضة احتفالا بيوم التأسيس السعودي (فيديو)
خلال احتفالات فريق النصر بيوم التأسيس
احتفل البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد فريق نادي النصر السعودي، بيوم تأسيس المملكة العربية السعودية، برقصة السيف أو "العرضة".
رونالدو أدى رقصة العرضة السعودية الشهيرة
ونشر نادي النصر السعودي فيديو ظهر فيه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو وهو يؤدي رقصة "العرضة" السعودية الشهيرة، احتفالا بيوم التأسيس.
كما ظهر المدير الفني للفريق العاصمي رودي غارسيا وهو يرتدي الزي السعودي التقليدي، فضلا عن ظهور جميع لاعبي الفريق بنفس الزي.
وقررت المملكة العربية السعودية، الشهر الماضي، اعتبار يوم الـ22 من شباط/ فبراير من كل عام، عطلة رسمية يتم فيها الاحتفال بيوم التأسيس الذي صادف العام 1727، عندما نشأت الدولة السعودية الأولى في الدرعية بالقرب من الرياض.
ويتصدر النصر جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين برصيد 40 نقطة بالتساوي مع الاتحاد والشباب، وبفارق 8 نقاط عن الهلال صاحب المركز الرابع.