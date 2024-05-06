رغم مرور عامين.. رياض محرز يكرر نفس مراوغته لمدافع الهلال (فيديو)

وجاءت مراوغة محرز للودي بعد عامين من مراوغة نفس اللاعب في دوري أبطال أوروبا خلال مواجهة مانشستر سيتي وأتلتيكو مدريد.

وتقدم الأهلي على الهلال 1/0 سجله فراس البريكان في الدقيقة 30 وتعادل ألكسندر ميتروفيتش للهلال في الدقيقة 52.

ويملك الهلال 83 نقطة من 29 مباراة في الصدارة مقابل 55 نقطة للأهلي في المركز الثالث.

وفي آخر 10 مباريات بين الفريقين في مختلف المسابقات فاز الهلال على الأهلي 6 مرات وفاز الأهلي مرتين وتعادلا مرتين.



ونال الهلال لقب كأس السوبر السعودي وتأهل لنهائي كأس خادم الحرمين الشريفين ويقترب من التتويج بلقب الدوري السعودي.