موعد مباراتي اتحاد العاصمة ونهضة بركان في نصف نهائي الكونفدرالية

اكتمل عقد الفرق المتأهلة إلى إلى دور نصف النهائي من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية للموسم الحالي 2023-2024.

واستطاع فريق نهضة بركان المغربي تخطي عقبة أبو سليم الليبي بالفوز بنتيجة 3-2، وذلك بعد التعادل ذهابًا على ملعب أبو سليم سلبيا، ليضرب نهضة بركان موعدًا مع اتحاد العاصمة الجزائري.

واستطاع اتحاد العاصمة أن يعبر عقبة ريفرز يونايتد النيجيري بالفوز إيابًا 2-0 بعد الخسارة ذهابًا 1-0.