موعد مباراتي اتحاد العاصمة ونهضة بركان في نصف نهائي الكونفدرالية
اكتمل عقد الفرق المتأهلة إلى إلى دور نصف النهائي من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية للموسم الحالي 2023-2024.
واستطاع فريق نهضة بركان المغربي تخطي عقبة أبو سليم الليبي بالفوز بنتيجة 3-2، وذلك بعد التعادل ذهابًا على ملعب أبو سليم سلبيا، ليضرب نهضة بركان موعدًا مع اتحاد العاصمة الجزائري.
واستطاع اتحاد العاصمة أن يعبر عقبة ريفرز يونايتد النيجيري بالفوز إيابًا 2-0 بعد الخسارة ذهابًا 1-0.
ويملك الفريق المغربي لقبين للكونفدرالية الأفريقية في جعبته مواسم 2020 و2022، بينما توج اتحاد العاصمة الجزائري بلقبه الوحيد الموسم الماضي 2023.
فيما استطاع الزمالك أن يحسم الصعود بالفوز بنتيجة 3-2 في مجموع المباراتين، ليلتقي بفريق دريمز الغاني الذي تأهل على حساب الملعب المالي.
موعد مباراتي اتحاد العاصمة ونهضة بركان
وتقام مباراة نهضة بركان ضد اتحاد العاصمة في ذهاب نصف النهائي، يوم 21 أبريل في الجزائر، على أن تجرى مباراة الإياب يوم 28 من الشهر ذاته بالملعب البلدي ببركان.