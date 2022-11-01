سبورت: برشلونة يختار أرتيتا بديلا لتشافي

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن إدارة نادي برشلونة برئاسة خوان لابورتا استقرت على بديل تشافي هرنانديز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الكتالوني.

ونشرت صحيفة "سبورت" الكتالونية تقريرًا قالت فيه إن إدارة برشلونة ترغب في تعيين ميكيل أرتيتا مدرب آرسنال الحالي مديرًا فنيًا للبلوغرانا.

وأشارت إلى أن مسألة التعاقد مع أرتيتا بالتأكيد ليست في الوقت الحالي؛ لأن رهان برشلونة القوي على تشافي هيرنانديز، لكن النادي يهتم أيضًا بما يفعله ميكيل أرتيتا في آرسنال النادي الذي عانى في السنوات الأخيرة ويُنافس الآن للفوز بلقب الدوري الإنجليزي ضد مانشستر سيتي.

وشددت الصحيفة على أن اختيار إدارة لابورتا لاسم أرتيتا ليس بسبب النتائج الجيدة التي يقدمها مع آرسنال فحسب، ولكن أيضًا إدارته لغرفة الملابس، مستشهدة بأنه لم يكن يمانع في مواجهة أوباميانغ الموسم الماضي حتى طرده من النادي، فضلا عن أن علاقته مع ماتيو أليماني وجوردي كرويف وثيقة.

واختتمت الصحيفة تقريرها بأن أرتيتا مستمر في مكانه كمدرب لآرسنال ولن ينتقل من هناك في الوقت الحالي، والخطة هي أن يقضي تشافي سنوات عديدة أخرى في برشلونة، لكن النادي الكتالوني يدخره للمستقبل.

وانضم أرتيتا للفريق الرديف لبرشلونة، ورحل إلى باريس سان جيرمان على سبيل الإعارة في ديسمبر من عام 2000، ليتم توظيفه من قبل المدرب لويس فيرانديز صانع ألعاب، ومنحه فرصة المشاركة في دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى.

وبعد اعتزاله للتدريب تولى أرتيتا منصب المدرب المساعد مع مواطنه بيب غوارديولا، حتى تركه عام 2019 ليتولى قيادة آرسنال.