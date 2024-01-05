مدرب توتنهام: يجب بناء فريق قادر على الفوز بالألقاب بصورة منتظمة
قال أنجي بوستيكوغلو مدرب توتنهام، إنه يتعين على ناديه العمل على بناء فريق قادر على الفوز بالألقاب بصورة منتظمة وليس فقط التركيز على إنهاء صيامه الطويل عن التتويج والمستمر منذ 16 عاما.
وآخر مرة فاز فيها توتنهام بلقب بطولة كانت في 2008 عندما توج بكأس رابطة المحترفين الإنجليزية رغم أنه اقترب من الفوز ببطولات عديدة في السنوات الأخيرة بعد تأهله لنهائي دوري أبطال أوروبا في 2019 ونهائي كأس الرابطة في عامي 2015 و2021.
وحصل الفريق أيضا على المركز الثاني في دوري إنجلترا الممتاز في موسم 2016/2017.
وقال المدرب الأسترالي للصحفيين قبل لقاء توتنهام مع بيرنلي في كأس الاتحاد الإنجليزي، اليوم الجمعة: "في مثل هذا النادي أنا لا أعتقد أن الفوز بلقب واحد سيقضي على جميع المتاعب".
وأضاف: "الحل يجب أن يكون بناء فريق وناد يمكنه المنافسة على الألقاب في كل عام".
وأضاف بوستيكوغلو: "لا يمكن تعليق الآمال على الفوز بلقب لأنه سيقضي على جميع المتاعب لأن ذلك لن يحدث. مباشرة بعد الفوز بأحد الألقاب ماذا تعتقد أن الجمهور سيقول؟ تمام.. لستم بحاجة للفوز بلقب آخر خلال 15 أو 16 عاما قادمة؟ لا بل سيريد الجمهور المزيد (من الألقاب)".
وأتم: "أنا مصمم على تحقيق النجاح مع النادي لكني لا أعلق آمالي على شيء واحد يمكن أن يمنحنا الراحة مستقبلا. عندما يتعلق الأمر بأحد الأندية الكبيرة يفترض أن يكون هناك سعي دائم لتحقيق النجاح".
وسبق لبوستيكوغلو التتويج بألقاب بطولات في اليابان وأستراليا واسكتلندا.
وقال ردا على سؤال حول إمكانية تصوره لنفسه يحقق ألقابا مع توتنهام: "لدي صور فعلية مع ألقاب، قليل منها بالفعل، فقط أنظر إلى الصور التي أملكها".
وأكد: "الفوز هو ما يحركني، أبدأ كل عام بتمني الفوز بلقب مع فريقي في نهاية العام".