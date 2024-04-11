قبل حذفها.. مونتيري يحتفل بطريقة رونالدو بعد الفوز على إنتر ميامي

وسقط فريق إنتر ميامي الأمريكي بقيادة الأرجنتيني ليونيل ميسي، بثلاثة أهداف مقابل هدف، أمام مونتيري المكسيكي، في إياب الدور ربع النهائي من بطولة كأس الكونكاكاف، ليخرج الفريق الأمريكي من البطولة.

ونشر حساب فريق مونتيري المكسيكي على منصة إكس عقب المباراة كلمة "siuu" الخاصة باحتفال النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، المنافس الدائم للأرجنتيني ليونيل ميسي قائد إنتر ميامي.

وبعد نشر التغريدة بدقاق، قام حساب النادي بحذفها.

وشهدت المباراة مشاركة ليونيل ميسي مع إنتر ميامي منذ البداية بشكل أساسي مع فريقه، حتى نهاية المباراة.