سبب استبعاد شيكابالا المفاجئ من مباراة الزمالك وفيوتشر

قرر الجهاز الفني لنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه غوميز استبعاد محمود عبدالرازق "شيكابالا" قائد الفريق من قائمة الفريق التي ستواجه فيوتشر.

ويستضيف الزمالك منافسه فيوتشر في إياب ربع نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية على استاد القاهرة.

وجاء استبعاد شيكابالا لإصابته بنزلة برد.

واستدعى الجهاز الفني محمد عاطف للانضمام للفريق لتعويض شيكابالا.

وأكد محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للزمالك أنه تم الاتفاق مع الجهاز الفني على استبعاد "شيكابالا" لإصابته بنزله برد وعدم قدرته على التواجد في اللقاء لمنحه راحة.

وفاز الزمالك في لقاء الذهاب 2/1، كما فاز في آخر 6 مواجهات جمعته مع فيوتشر، 5 منها كانت في الدوري المصري.

وسبق أن نال الزمالك لقب كأس الكونفدرالية الأفريقية مرة وحيدة وكان ذلك العام 2019.