دونتشيتش يصل عشرة آلاف نقطة في مسيرته

وصل لوكا دونتشيتش إلى عشرة آلاف نقطة في مسيرته خلال الربع الأول من فوز فريقه دالاس مافريكس على مضيفه فينكس صنز 128-114 في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين، الليلة الماضية، فيما سجل 50 نقطة خلال المباراة.

وبلغ دونتشيتش عشرة آلاف نقطة خلال 358 مباراة في مسيرته، ليعادل رقم بوب مكادو في سابع أسرع لاعب يصل إلى هذا الرقم في تاريخ دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين.

وحقق الأسطورة ويلت تشامبرلين هذا الإنجاز في أقل عدد من المباريات بلغ 236 مباراة.

ووصل دونتشيتش إلى عشرة آلاف نقطة في مسيرته بشكل رائع، بعدما سجل رمية ثلاثية قبل 4:52 دقيقة عن نهاية الربع الأول. وقد منحه ذلك 12 نقطة وكانت ثلاثيته الثانية خلال 37 ثانية فقط.

وأنهى المباراة بتسجيله 15 من 25 رمية أثناء اللعب المفتوح و8 من 16 رمية ثلاثية و12 من 12 رمية حرة ليصل إلى 10039 نقطة في مسيرته.

وأضاف دونتشيتش 15 تمريرة حاسمة إلى زملائه، واستحوذ على ست كرات مرتدة، واقتنص أربع كرات من المنافس، ونفذ ثلاثة حوائط صد.

وقال دونتشيتش لشبكة (ئي.إس.بي.إن) عقب المباراة "أشعر أنني على ما يرام بعد العودة من الإصابة. لقد غبت عن أربع مباريات وافتقدنا (إيرفينج)، ولا أدري عدد المباريات التي غاب عنها، لذلك نحن نبتعد كثيرا عن قدراتنا. لا أطيق الانتظار حتى عودته (إيرفينج)".

وسجل جرايسون آلين أعلى رصيد من النقاط في موسمه، عندما أحرز 32 نقطة لفينكس، وعادل أفضل رقم في مسيرته في الرميات الثلاثية.

وفي باقي المباريات، خسر لوس أنجليس ليكرز على أرضه 126-115 أمام بوسطن سيلتيكس، فيما تغلب نيويورك نيكس 129-122 على ضيفه ميلووكي باكس.

وفاز ميامي هيت 119-113 على ضيفه فيلادلفيا سيفنتي سيكسرز، ودنفر ناجتس 120-114 على ضيفه جولدن ستيت وريورز.