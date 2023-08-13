"ليس لديه لقب أفريقيا".. ساديو ماني يمازح مشجعًا سأله عن محمد صلاح (فيديو)

مازح السنغالي ساديو ماني، نجم نادي النصر السعودي، أحد المشجعين بعد مباراة فريقه أمام الهلال في نهائي البطولة العربية، حيث سأله المشجع عن زميله السابق في ليفربول، الدولي المصري محمد صلاح.

وظهر ماني سعيدا للغاية عقب تتويجه مع النصر بلقب كأس البطولة العربية للأندية، بعد الفوز على الهلال بنتيجة (2-1)، اليوم السبت.

ووجه المشجع سؤالا لماني عن محمد صلاح، ليرد النجم السنغالي ضاحكا: "ليس لديه لقب أفريقيا.. لكن السنغال هي بطلة أفريقيا".