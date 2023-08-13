"ليس لديه لقب أفريقيا".. ساديو ماني يمازح مشجعًا سأله عن محمد صلاح (فيديو)
مازح السنغالي ساديو ماني، نجم نادي النصر السعودي، أحد المشجعين بعد مباراة فريقه أمام الهلال في نهائي البطولة العربية، حيث سأله المشجع عن زميله السابق في ليفربول، الدولي المصري محمد صلاح.
وظهر ماني سعيدا للغاية عقب تتويجه مع النصر بلقب كأس البطولة العربية للأندية، بعد الفوز على الهلال بنتيجة (2-1)، اليوم السبت.
ووجه المشجع سؤالا لماني عن محمد صلاح، ليرد النجم السنغالي ضاحكا: "ليس لديه لقب أفريقيا.. لكن السنغال هي بطلة أفريقيا".
ماني رحل عن ليفربول في صيف 2022 إلى بايرن ميونخ، ولكن بعد موسم واحد فقط، غادر النادي الألماني، متجهًا إلى النصر السعودي، وخاض معهم البطولة العربية.
وسجل كريستيانو رونالدو، قبل خروجه مصابا، هدفين ليقود عشرة لاعبين من النصر للفوز على غريمه المحلي الهلال 2-1 والتتويج باللقب في الطائف، اليوم السبت.
وحصد رونالدو البالغ عمره 38 عاما أول بطولة له مع النصر منذ انتقاله للنادي السعودي مطلع العام الحالي، وتوج بجائزة هداف البطولة التي استضافتها السعودية برصيد ستة أهداف.