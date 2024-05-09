بعد خطأ فادح في هدف الريال.. مانوال نوير يوجه رسالة لمشجعي بايرن

أقر مانوال نوير، قائد بايرن ميونخ الألماني وحارس مرماه التاريخي، بخطئه الفادح في لقطة الهدف الأول الذي أحرزه المهاجم خوسيلو لريال مدريد عندما كان الفريق البافاري يسير نحو التأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا، مؤكدا أنه يشعر بمرارة كبرى بعد أن كان ذلك الهدف وراء الخروج من المسابقة.

وبينما كان بايرن ميونخ يتقدم بهدف رائع من لاعبه ألفونسو ديفيز، على ملعب سان تياغو بيرنابيو، وبنتيجة (3 ـ 2) في مجموع الذهاب والإياب، سدد البرازيلي فينيسيوس جونيور كرة من خارج مناطق الجزاء، تصدى لها نوير بشكل مضطرب، قبل أن يفلت الكرة أمام المهاجم البديل خوسيلو الذي نجح في فك محاصرة إريك داير وتسجيل هدف التعادل، قبل أن يضيف هدفا ثانيا بعد 3 دقائق من ذلك، قاد به فريقه للنهائي 18 في تاريخه.