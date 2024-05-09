بعد خطأ فادح في هدف الريال.. مانوال نوير يوجه رسالة لمشجعي بايرن
أقر مانوال نوير، قائد بايرن ميونخ الألماني وحارس مرماه التاريخي، بخطئه الفادح في لقطة الهدف الأول الذي أحرزه المهاجم خوسيلو لريال مدريد عندما كان الفريق البافاري يسير نحو التأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا، مؤكدا أنه يشعر بمرارة كبرى بعد أن كان ذلك الهدف وراء الخروج من المسابقة.
وبينما كان بايرن ميونخ يتقدم بهدف رائع من لاعبه ألفونسو ديفيز، على ملعب سان تياغو بيرنابيو، وبنتيجة (3 ـ 2) في مجموع الذهاب والإياب، سدد البرازيلي فينيسيوس جونيور كرة من خارج مناطق الجزاء، تصدى لها نوير بشكل مضطرب، قبل أن يفلت الكرة أمام المهاجم البديل خوسيلو الذي نجح في فك محاصرة إريك داير وتسجيل هدف التعادل، قبل أن يضيف هدفا ثانيا بعد 3 دقائق من ذلك، قاد به فريقه للنهائي 18 في تاريخه.
وقال حارس بايرن ميونخ لوسائل إعلام ألمانية: "الأمر كان مريرا للغاية بالنسبة لي، أعتقد أن جماهير بايرن كان لها نفس الإحساس بعد ذلك الهدف، لقد توقعت أن تستقر الكرة بشكل مختلف على صدري لكنها كانت أعلى مما كنت أعتقد وواجهت صعوبة في الإمساك بها، ومن ثمة سقطت أمام خوسيلو الذي تقدم بشكل أسرع".
واعترف حارس المرمى البالغ من العمر 38 عاماً قائلاً: "بالنسبة لحارس مرمى في تجربتي الطويلة، لم يكن ذلك أمرا جيدا، لقد قبلت أهدافا هنا من قبل، لكن هذا الهدف كان بمثابة ضربة كبيرة في مسيرتي، أنا حزين لزملائي ولمشجعي فريقي".
وسبق لنوير أن توج مع بايرن بلقب دوري أبطال أوروبا في مناسبتين 2013 و2020، وقبل ذلك كان خسر النهائي في 2012.