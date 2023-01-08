مانشستر سيتي يقسو على تشيلسي ويتأهل للدور الرابع في كأس الاتحاد الإنجليزي (فيديو)

ومنذ فوز تشيلسي على مانشستر سيتي في نهائي دوري أبطال أوروبا، موسم 2020/2021، فاز مانشستر سيتي في جميع المباريات التالية وعددها 5 بينها الفوز 3 مرات بنتيجة 1/0في كل واحدة منها.

وسيلعب مانشستر سيتي في الدور الرابع من كأس الاتحاد الإنجليزي مع المتأهل من مباراة آرسنال وأوكسفورد.

ومن المقرر أن تقام مباريات الدور الرابع في الفترة ما بين 27 إلى 30 من الشهر الحالي.