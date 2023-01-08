مانشستر سيتي يقسو على تشيلسي ويتأهل للدور الرابع في كأس الاتحاد الإنجليزي (فيديو)
جدد مانشستر سيتي فوزه على منافسه تشيلسي وهذه المرة بنتيجة 4/0 ليتأهل إلى الدور الرابع في كأس الاتحاد الإنجليزي.
وجاء فوز مانشستر سيتي بعد أيام من فوزه 1/0 على تشيلسي سجله النجم الجزائري رياض محرز في الدوري الإنجليزي الممتاز.
ووقع رياض محرز الهدف الأول لمانشستر سيتي في الدقيقة 23 من ضربة حرة رائعة لعبه بقدمه اليسرى، وفشل كيبا إريزابالاغا حارس تشيلسي في صدها.
واحتسب الحكم ضربة جزاء لمانشستر سيتي بعد لمسة يد داخل منطقة الجزاء على كاي هافيرتز، سددها بنجاح الأرجنتيني جوليان ألفاريز في الدقيقة 30.
ووقع فيل فودين على الهدف الثالث لمانشستر سيتي في الدقيقة 38 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد عمل جماعي رائع.
واحتسب الحكم ضربة جزاء ثانية لمانشستر سيتي بعد تدخل من كاليدو كوليبالي على فيل فودين وسجل منها رياض محرز الهدف الثاني له والرابع لمانشستر سيتي في الدقيقة 85.
ومنذ فوز تشيلسي على مانشستر سيتي في نهائي دوري أبطال أوروبا، موسم 2020/2021، فاز مانشستر سيتي في جميع المباريات التالية وعددها 5 بينها الفوز 3 مرات بنتيجة 1/0في كل واحدة منها.
وسيلعب مانشستر سيتي في الدور الرابع من كأس الاتحاد الإنجليزي مع المتأهل من مباراة آرسنال وأوكسفورد.
ومن المقرر أن تقام مباريات الدور الرابع في الفترة ما بين 27 إلى 30 من الشهر الحالي.
أرقام من المباراة
وحسب شبكة "أوبتا" للأرقام والإحصائيات، فإنه منذ بداية موسم 2019/2020 سجل محرز 6 أهداف من ضربات حرة مباشرة، ولا يتفوق عليه في تلك الفترة بين لاعبي الدوري الإنجليزي سوى جيمس وارد براوس (13 هدفًا) وجيمس ماديسون (7 أهداف).
وأضافت أن محرز بات أول لاعب يسجل في 3 مباريات مختلفة أمام تشيلسي في نفس الموسم في جميع المسابقات، منذ خافيير هيرنانديز "تشيشاريتو" مع مانشستر يونايتد في موسم 2012/2013.
في حين ذكرت شبكة "سكواكا"، أن جوليان ألفاريز سجل في كل المسابقات التي شارك فيها مع مانشستر سيتي هذا الموسم (الدوري الإنجليزي الممتاز، وكأس الاتحاد الإنجليزي، وكأس رابطة المحترفين، ودوري أبطال أوروبا، ومباراة كأس الدرع الخيرية).
وقالت "أوبتا" إن ألفاريز أسهم في 11 هدفًا في آخر 10 مباريات بدأها أساسيًا مع مانشستر سيتي والأرجنتين، حيث سجل 9 أهداف وقدم تمريرتين حاسمتين.
وآرسنال أكثر فريق حقق لقب كأس الاتحاد الإنجليزي برصيد 14 لقبًا مقابل 12 لمانشستر يونايتد و8 لكل من ليفربول وتشيلسي وتوتنهام و7 لأستون فيلا و6 لكل من مانشستر سيتي وبلاكبيرن روفرز.