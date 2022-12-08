نيوكاسل يهزم الهلال 5-0 ويفوز بكأس موسم الدرعية (فيديو)
تغلب نيوكاسل يونايتد 5/0 على منافسه نادي الهلال السعودي، اليوم الخميس، في كأس الدرعية، على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالعاصمة السعودية الرياض.
وتقدم البرازيلي جولينتون لنيوكاسل بالهدف الأول في الدقيقة السابعة من ضربة رأسية بعد كرة عرضية متقنة من جاكوب ميرفي من الجهة اليمنى.
وعاد جولينتون وسجل الهدف الثاني له ولنيوكاسل في الدقيقة 43، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، وهي النتيجة التي انتهى عليها الشوط الأول.
وجدد نيوكاسل تفوقه بعدما سجل ميغيل ألميرون الهدف الثالث في الدقيقة 76 بتسديدة أرضية على يسار الحارس محمد المعيوف.
ومن تسديدة يسارية من داخل منطقة الجزاء سجل ميغيل ألميرون هدفه الشخصي الثاني، والرابع لنيوكاسل في الدقيقة 81.
ووقع ديلان ستيفنسون خامس أهداف نيوكاسل على الهلال في الدقيقة 86 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد هجمة مرتدة.
ومن المقرر أن يقيم نيوكاسل معسكرا في السعودية يمتد حتى 10 ديسمبر الحالي.
وتعد مواجهة نيوكاسل السادسة في تاريخ مباريات بطل الدوري السعودي أمام الأندية الإنجليزية على المستويين الرسمي والتجريبي.
وسبق لنيوكاسل يونايتد زيارة السعودية، حيث نظم الفريق معسكراً لمدة أسبوع في مدينة جدة في يناير الماضي، واجه خلاله فريق الاتحاد وفاز 2/1.
ومن المقرر أن يستأنف الهلال مشواره في الدوري السعودي بمواجهة الباطن يوم 15 ديسمبر، قبل مواجهة الاتفاق في كأس خادم الحرمين الشريفين، ثم يلعب مع النصر في الدوري السعودي.