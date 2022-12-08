نيوكاسل يهزم الهلال 5-0 ويفوز بكأس موسم الدرعية (فيديو)

تغلب نيوكاسل يونايتد 5/0 على منافسه نادي الهلال السعودي، اليوم الخميس، في كأس الدرعية، على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالعاصمة السعودية الرياض.

وتقدم البرازيلي جولينتون لنيوكاسل بالهدف الأول في الدقيقة السابعة من ضربة رأسية بعد كرة عرضية متقنة من جاكوب ميرفي من الجهة اليمنى.