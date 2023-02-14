ترتيب الدوري الإيطالي.. سامبدوريا يفرض التعادل على إنتر ميلان
التعادل رفع رصيد إنتر ميلان إلى 44 نقطة من 22 مباراة ويتأخر بـ15 نقطة.
فرض سامبدوريا التعادل على ضيفه إنتر ميلان في ختام مباريات الجولة الـ22 من الدوري الإيطالي، اليوم الإثنين.
وفشل لاعبو الفريقين في التسجيل على مدار شوطي المباراة، لتنتهي على التعادل السلبي.
ورفع التعادل رصيد إنتر ميلان إلى 44 نقطة من 22 مباراة ويتأخر بـ15 نقطة عن المتصدر نابولي مع تبقي 16 جولة لكل فريق.
أما سامبدوريا فظل في المركز التاسع عشر قبل الأخير ويملك 11 نقطة فقط.
ومن المقرر أن يلعب إنتر ميلان مع أودينيزي ثم مع بورتو في ذهاب دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا.
ويأتي أتلانتا في المركز الثالث مع روما ولكل منهما 41 نقطة من 22 مباراة.