نوري شاهين يمنع لاعبي أنطاليا سبور من الاعتداء على حكم مباراة الفريق أمام فنربخشة (فيديو وصور)
منع نوري شاهين مدرب أنطاليا سبور لاعبيه من الاعتداء على حكم مباراة الفريق أمام فنربخشة في الدوري التركي.
وسارع نوري شاهين لاعب خط وسط ليفربول وريال مدريد السابق لحماية الحكم قدير ساجلام من لاعبيه بعد خسارة مثيرة للجدل أمام فنربخشة.
وحرم الحكم أنطاليا سبور بشكل مثير للجدل من تسجيل هدف التعادل في وقت متأخر بسبب احتساب تسلل.
ومنح المهاجم حاجي رايت التقدم لأنطاليا سبور في الشوط الأول، لكن ميتشي باتشواي مهاجم تشيلسي السابق نجح في تحقيق ثنائية في الشوط الثاني جاءت الثانية من ركلة جزاء.
وركض لاعبو أنطاليا سبور الغاضبون لمواجهة الحكم ساجلام بسبب عدم رضاهم عن أدائه وشعورهم بالضيق من اعتقادهم أنهم حُرموا ظلما من التعادل على الأقل بسبب القرارات التي اتخذت طوال المباراة.
وأدى ذلك إلى اندفاع نوري شاهين إلى الحكم ليصنع حاجزًا بين لاعبيه والحكم، حيث كان يتطلع إلى تهدئة الموقف.
وتم تعيين نوري شاهين لاعب خط الوسط السابق مدربًا للنادي في أكتوبر 2021، حيث اتخذ قرارًا بالاعتزال كلاعب.
وبحسب صحيفة "ميرور" فإن التقارير الواردة من تركيا توضح كيف أن غضب أنطاليا سبور من الحكم ساجلام وفريقه لم ينته بعد المباراة، حيث طلبوا تسجيلات الحوار بين المسؤولين على أرض الملعب والموجودين في استوديو VAR بسبب شعورهم بأنهم عوملوا بشكل غير عادل أثناء المباراة.
وأصدر النادي بيانا شديد اللهجة بعنوان "ظلام الليل" وصفوا فيه الحكم ساجلام بأنه "مبتدئ"، بينما أشار النادي أيضًا إلى شكاواهم السابقة مع الحكم.
ويملك أنطاليا سبور 16 نقطة من 16 مباراة، ويحتل المركز الـ15 بين 19 فريقا، في حين يملك فنربخشة 35 نقطة من 16 مباراة ويتأخر بنقطة وحيدة عن المتصدر غالطة سراي.