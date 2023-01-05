نوري شاهين يمنع لاعبي أنطاليا سبور من الاعتداء على حكم مباراة الفريق أمام فنربخشة (فيديو وصور)

وركض لاعبو أنطاليا سبور الغاضبون لمواجهة الحكم ساجلام بسبب عدم رضاهم عن أدائه وشعورهم بالضيق من اعتقادهم أنهم حُرموا ظلما من التعادل على الأقل بسبب القرارات التي اتخذت طوال المباراة.

وأدى ذلك إلى اندفاع نوري شاهين إلى الحكم ليصنع حاجزًا بين لاعبيه والحكم، حيث كان يتطلع إلى تهدئة الموقف.

وتم تعيين نوري شاهين لاعب خط الوسط السابق مدربًا للنادي في أكتوبر 2021، حيث اتخذ قرارًا بالاعتزال كلاعب.