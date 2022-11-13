أول تعليق من مرتضى منصور على أنباء غلق قناة الزمالك (فيديو)

رد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك المصري، على ما تردد من شائعات خلال الفترة الماضية، بشأن إغلاق قناة الزمالك خلال الفترة المقبلة.

وقررت لجنة الشكاوى واللجنة القانونية بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر، فتح تحقيق عاجل بشأن تجاوزات قناة الزمالك، حيث تلقت شكاوى كثيرة من أطراف متعددة ومن لجنة الرصد بالمجلس حول مخالفات للأكواد الإعلامية، التي صدرت بموافقة جميع العاملين في الوسط الرياضي.

وخلال الأيام الماضية ظهر مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عبر قناته الفضائية موجها هجوما وانتقادات كبيرة للعديد من أطارف المنظومة الرياضية والإعلامية في مصر، وأيضا هاجم مسؤولي النادي الأهلي بضراوة.

وأكد مرتضى منصور أن قناة نادي الزمالك لن يتم إغلاقها مثلما تردد في الساعات القليلة الماضية.

وقال مرتضى في فيديو بثه عبر قناته على اليوتيوب: "أتحمل مسؤولية كل كلمة قلتها في حلقتي الخميس والجمعة على قناة الزمالك .. القناة ليس لها أي ذنب في أي شيء وأنا المسؤول بمفردي ولست نادما على ما قلته خلال ظهوري في قناة الزمالك".

وأضاف: "أنا أسد ومش بخاف من حد، ومبدأي لو خفت متتكلمش ولو أتكلمت متخفش".

واختتم: "حلقتا يومي الخميس والجمعة كانتا في حب مصر وفضحت كل المتآمرين على بلدي ولم أتحدث عن الأهلي أو الزمالك".