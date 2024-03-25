مقتل أربعة أشخاص بعد اصطدام سيارة رالي بالمتفرجين في المجر (فيديو)
مقتل أربعة وإصابة آخرين عندما انحرفت السيارة عن الطريق.
لقي أربعة أشخاص حتفهم اليوم الإثتين، بعد أن انحرفت سيارة رالي عن الطريق واصطدمت بمجموعة من المتفرجين في المجر.
وأصيب ثمانية آخرون على الأقل في الحادث الذي وقع خلال سباق بين مدينتي لاباتلان وباغوت بالقرب من نهر الدانوب في شمال غرب البلاد.
وقالت الشرطة في بيان لها إن سبب الحادث لم يعرف بعد.
وذكرت شبكة "سكاي سبورتس" أن ثماني سيارات إسعاف وأربع مروحيات إنقاذ توجهت إلى مكان الحادث.
وأضافت التقارير المحلية أن طفلًا نُقل إلى المستشفى مصابًا بجروح تهدد حياته، وأصيب شخص آخر بجروح خطيرة، وستة آخرون بينهم طفل أصيبوا بجروح طفيفة.
وتم إلغاء الرالي بعد حادث تحطم سيارة سكودا فابيا Rally2.