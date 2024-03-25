مقتل أربعة أشخاص بعد اصطدام سيارة رالي بالمتفرجين في المجر (فيديو)

لقي أربعة أشخاص حتفهم اليوم الإثتين، بعد أن انحرفت سيارة رالي عن الطريق واصطدمت بمجموعة من المتفرجين في المجر.

وأصيب ثمانية آخرون على الأقل في الحادث الذي وقع خلال سباق بين مدينتي لاباتلان وباغوت بالقرب من نهر الدانوب في شمال غرب البلاد.

وقالت الشرطة في بيان لها إن سبب الحادث لم يعرف بعد.