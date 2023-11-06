ترتيب الدوري الإيطالي: يوفنتوس يتخطى فيورنتينا وينفرد بالوصافة (فيديو)
فاز يوفنتوس على مضيفه فيورنتينا 1 - صفر، يوم الأحد، ضمن منافسات الجولة 11 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.
وضع لاعب الوسط ميريتي الضيوف في المقدمة بعد عشر دقائق من البداية بعدما حول تمريرة عرضية من فيليب كوستيتش عند القائم القريب للمرمى.
واستمرت المباراة رغم تعرض منطقة تسكاني لعاصفة كيران القوية والفيضانات الناتجة عنها.
واستحوذ فيورنتينا على الكرة بحثا عن هدف التعادل لكنه لم يتمكن من استغلال الفرص التي سنحت له.
وحقق فريق المدرب ماسيميليانو أليغري فوزه الرابع على التوالي في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم ويظل على بُعد نقطتين من الصدارة.
وظل يوفنتوس في المركز الثاني برصيد 26 نقطة متقدما بفارق أربع نقاط عن ميلان صاحب المركز الثالث ونقطتين خلف إنتر ميلان المتصدر.
ويحتل فيورنتينا المركز الثامن برصيد 17 نقطة.
هدفان في الوقت الضائع يمنحان روما الفوز على ليتشي
وفي وقت سابق حقق روما فوزا في الدقائق الأخيرة على ضيفه ليتشي 2 /1، يوم الأحد.
وسجل بونتوس ألمكفيست هدف التقدم لصالح ليتشي في الدقيقة 72.
وأدرك روما التعادل عن طريق سردار أزمون في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.
وفي الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني، سجل روميلو لوكاكو الهدف الثاني لروما.
ورفع روما رصيده إلى 17 نقطة في المركز السابع، فيما تجمد رصيد ليتشي عند 13 نقطة في المركز الحادي عشر.
وفيما يلي جدول ترتيب الدوري الإيطالي: