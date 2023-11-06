ترتيب الدوري الإيطالي: يوفنتوس يتخطى فيورنتينا وينفرد بالوصافة (فيديو)

وضع لاعب الوسط ميريتي الضيوف في المقدمة بعد عشر دقائق من البداية بعدما حول تمريرة عرضية من فيليب كوستيتش عند القائم القريب للمرمى.

واستمرت المباراة رغم تعرض منطقة تسكاني لعاصفة كيران القوية والفيضانات الناتجة عنها.

واستحوذ فيورنتينا على الكرة بحثا عن هدف التعادل لكنه لم يتمكن من استغلال الفرص التي سنحت له.

وحقق فريق المدرب ماسيميليانو أليغري فوزه الرابع على التوالي في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم ويظل على بُعد نقطتين من الصدارة.

وظل يوفنتوس في المركز الثاني برصيد 26 نقطة متقدما بفارق أربع نقاط عن ميلان صاحب المركز الثالث ونقطتين خلف إنتر ميلان المتصدر.

ويحتل فيورنتينا المركز الثامن برصيد 17 نقطة.