رغم دهس قدم لاعب كوبنهاغن.. إيقاف راشفورد مباراة واحدة فقط بدوري أبطال أوروبا

وطُرد راشفورد في الدقيقة 42 من المباراة التي انتهت بخسارة فريقه 4-3 في الثامن من نوفمبر تشرين الثاني الجاري، بعدما دهس بقدمه كاحل إلياس جليرت أثناء محاولته تأمين الكرة.

وسيغيب اللاعب البالغ من العمر 26 عاما عن مباراة يونايتد أمام غلطة سراي، يوم الأربعاء، لكنه سيكون متاحا لمواجهة ضيفه بايرن ميونيخ في ختام مشوار الفريقين بدور المجموعات، بعدما اعتبر اليويفا تصرفه بمثابة لعب خشن وليس لعبا خشنا خطيرا.