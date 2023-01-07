نتائج قرعة دور الـ16 في كأس ملك إسبانيا

وتأهل إلى دور ثمن النهائي 12 ناديا من الدرجة الأولى و3 أندية من الدرجة الثانية ونادٍ من الدرجة الثالثة.

وتقام مباريات دور الـ16 من مباراة واحدة، حيث يستضيف الفريق الذي خرج في القرعة أولا المباراة في ملعبه.

وتلعب مباريات دور ثمن النهائي أيام 17 و18 و19 يناير الحالي، في حين تلعب مباريات دور ربع النهائي أيام 24 و25 و26 يناير من لقاء واحد، وتقام مباريات نصف النهائي من ذهاب وإياب أيام 6 و9 فبراير و1 و2 مارس.