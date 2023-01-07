نتائج قرعة دور الـ16 في كأس ملك إسبانيا
أجرى الاتحاد الإسباني لكرة القدم اليوم السبت قرعة دور الـ16 لكأس ملك إسبانيا.
وفيما يلي نتائج القرعة
برشلونة VS سبتة
ليفانتي VS أتلتيكو مدريد
سبورتينغ خيخون VS فالنسيا
ألافيس VS إشبيلية
ريال بيتيس VS أوساسونا
فياريال VS ريال مدريد
ريال سوسيداد VS مايوركا
أتلتيك بلباو VS إسبانيول
وتأهل إلى دور ثمن النهائي 12 ناديا من الدرجة الأولى و3 أندية من الدرجة الثانية ونادٍ من الدرجة الثالثة.
وتقام مباريات دور الـ16 من مباراة واحدة، حيث يستضيف الفريق الذي خرج في القرعة أولا المباراة في ملعبه.
وتلعب مباريات دور ثمن النهائي أيام 17 و18 و19 يناير الحالي، في حين تلعب مباريات دور ربع النهائي أيام 24 و25 و26 يناير من لقاء واحد، وتقام مباريات نصف النهائي من ذهاب وإياب أيام 6 و9 فبراير و1 و2 مارس.
وتقام المباراة النهائية يوم 6 مايو في إشبيلية.
وريال بيتيس هو بطل النسخة الأخيرة في كأس إسبانيا علما أن برشلونة أكثر ناد تتويجا بلقب المسابقة برصيد 31 لقبا، ويأتي أتلتيك بلباو في المركز الثاني ونال اللقب 23 مرة مقابل 19 لقبا لريال مدريد و10 لأتلتيكو مدريد و8 لفالنسيا.