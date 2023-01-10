آرسنال يتجاوز أكسفورد يونايتد ويضرب موعدا مع مانشستر سيتي في كأس الاتحاد الإنجليزي (فيديو)
ضرب آرسنال موعدا ناريا مع مانشستر سيتي بعدما تغلب 3/0 على مضيفه أكسفورد يونايتد في كأس الاتحاد الإنجليزي.
وانتهى الشوط الأول على التعادل السلبي قبل أن يسجل المصري محمد النني الهدف الأول في المباراة في الدقيقة 63 من ضربة رأس بعد كرة حرة لعبها فابيو فييرا.
وأضاف إدوارد نيكيتاه الهدف الثاني لآرسنال في الدقيقة 70 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد كرة متقنة من فابيو فييرا.
وعاد إدوارد نيكيتاه وسجل الهدف الثاني له والثالث لآرسنال في الدقيقة 76
ومن المقرر أن تلعب مباريات الدور الرابع في الفترة من الجمعة 27 يناير الجاري حتى الإثنين 30 من الشهر ذاته.
وفيما يلي نتائج قرعة الدور الرابع في كأس الاتحاد الإنجليزي:
بريستون إند نورث – توتنهام
ساوثهامبتون – بلاكبول
ريكسهام – شفيليد يونايتد
إبسويتش تاون – بيرنلي
مانشستر يونايتد – ريدينج
لوتون أو ويجان – جريمبسي تاون
ديربي كاونتي – وست هام يونايتد
ستوك سيتي – ستون فيلا أو ستيفينايج
بلاكبيرن روفرز – فورست جرين أو برمنغهام
والسال – ليسر سيتي
شيفيلد وينزداي – فليتوود تاون
مانشستر سيتي – آرسنال
بريستول سيتي أو سوانزي سيتي – تشيسترفيلد أو وست بروميتش
برايتون – ليفربول أو وولفرهامبتون
فولهام – سندرلاند
بورهام وود أو أكرينجتون ستانلي – كارديف سيتي أو ليدز يونايتد.