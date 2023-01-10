آرسنال يتجاوز أكسفورد يونايتد ويضرب موعدا مع مانشستر سيتي في كأس الاتحاد الإنجليزي (فيديو)

ومن المقرر أن تلعب مباريات الدور الرابع في الفترة من الجمعة 27 يناير الجاري حتى الإثنين 30 من الشهر ذاته.

وفيما يلي نتائج قرعة الدور الرابع في كأس الاتحاد الإنجليزي:



بريستون إند نورث – توتنهام



ساوثهامبتون – بلاكبول



ريكسهام – شفيليد يونايتد



إبسويتش تاون – بيرنلي



مانشستر يونايتد – ريدينج



لوتون أو ويجان – جريمبسي تاون



ديربي كاونتي – وست هام يونايتد



ستوك سيتي – ستون فيلا أو ستيفينايج



بلاكبيرن روفرز – فورست جرين أو برمنغهام



والسال – ليسر سيتي



شيفيلد وينزداي – فليتوود تاون



مانشستر سيتي – آرسنال



بريستول سيتي أو سوانزي سيتي – تشيسترفيلد أو وست بروميتش



برايتون – ليفربول أو وولفرهامبتون



فولهام – سندرلاند



بورهام وود أو أكرينجتون ستانلي – كارديف سيتي أو ليدز يونايتد.