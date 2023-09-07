ناصر الخليفي يهاجم ريال مدريد وبرشلونة

وأتم: في الواقع، اعتقدت أن هاتفي قد تم اختراقه".

وتم إعادة انتخاب ناصر الخليفي بالإجماع رئيسا لاتحاد الأندية الأوروبية للسنوات الأربع المقبلة.

واتحاد الأندية الأوروبية يمثل ما يقرب من 500 ناد في كرة القدم الأوروبية.

وحضر الجمعية العامة الثلاثين رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ألكسندر تشيفرين ورئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم غياني إنفانتينو، بالإضافة إلى العديد من الشخصيات البارزة الأخرى.

وفي معرض حديثه عن الفترة التي قضاها في اتحاد الأندية الأوروبية والعلاقة المستمرة مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، قال الخليفي: "شراكتنا مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم مهمة للغاية، نحن لا نتفق دائمًا، بل بعيدًا عن ذلك، ولكننا نناقش الأمور دائما بشكل بناء، من خلال الحوار والتفاهم المشترك والبحث عن الحلول".

وأتم: "بفضل الرئيس تشيفرين وزملائنا في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، يسعدني أن أقول إننا وقعنا هذا الصباح مذكرة تفاهم جديدة مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، والتي تحدد طريقنا إلى عام 2030 بوصفنا الممثل الوحيد للأندية الأوروبية في أوروبا والعالم".

وواصل الخليفي: "أريد أن أكون واضحًا، كأندية لدينا التزامات بموجب مذكرة التفاهم الخاصة بنا، ويجب علينا جميعًا احترامها".