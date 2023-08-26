رسميًا.. الطائف تستضيف مباراة كأس السوبر الأفريقي بين الأهلي واتحاد الجزائر
المباراة ستقام على ملعب الملك فهد في مدينة الطائف.
أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، رسميًا، اليوم السبت، إقامة مباراة كأس السوبر الأفريقي 2023 في مدينة الطائف في السعودية.
وقال الاتحاد في بيان إن المباراة التي تجمع الأهلي المصري بطل دوري أبطال أفريقيا واتحاد العاصمة الجزائري بطل كأس الكونفدرالية ستقام، يوم 15 سبتمبر، على ملعب الملك فهد بمدينة الطائف.
واستضافت الطائف، هذا الشهر، مباريات في البطولة العربية للأندية بينها المباراة النهائية بين الهلال والنصر.
وأقيمت النسخة الأخيرة من كأس السوبر الأفريقي في الرباط في المغرب، وجمعت الوداد ونهضة بركان، وفاز الأخير 2/0.
وسبق أن استضافت قطر كأس السوبر الأفريقي لمدة 4 أعوام على التوالي، منذ 2018 وحتى 2021.
والأهلي أكثر نادٍ فوزًا بكأس السوبر الأفريقي برصيد 8 ألقاب مقابل 4 للزمالك، و3 لمازيمبي، ولقبين لكل من الرجاء، والنجم الساحلي، وإنييمبا.