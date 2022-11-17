بالحب والاحترام.. رئيس رابطة الدوري الأسترالي يسعى للحصول على خدمات كريستيانو رونالدو

يسعى داني تاونسند رئيس رابطة دوري كرة القدم الأسترالي لتأمين انضمام النجم البرتغالي المخضرم كريستيانو رونالدو إلى إحدى فرق البطولة رغم أنه يعترف أن العروض الأسترالية ربما تكون قيمتها المادية أقل من العروض المنافسة التي تسعى للحصول على خدمات لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي.

ويكتنف الغموض مستقبل رونالدو مع ناديه الحالي بعد أن قال خلال مقابلة إنه "تعرض للخيانة" من جانب النادي وإنه لا يحترم مدرب الفريق الهولندي إريك تين هاغ.