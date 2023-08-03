البطولة العربية.. الرجاء يهزم الوحدة ويضمن صدارة المجموعة الرابعة (فيديو)

أما الوحدة فقد جمدت الخسارة رصيده عند 6 نقاط في المركز الثاني خلف الرجاء، وسيلعب في ربع النهائي مع متصدر ترتيب المجموعة الثالثة.

وتأكدت مواجهة السد القطري مع الشرطة العراقي، والهلال السعودي مع مواطنه الاتحاد في ربع النهائي، وتقام المباراتان يوم السبت 5 أغسطس.

تعادل شباب بلوزداد والكويت

وتعادل شباب بلوزداد 1/1 مع الكويت، علما أن الفريقين ودعا من دور المجموعات.

وسجل محمد إسلام بكير هدف التقدم لشباب بلوزداد في الدقيقة السادسة، وتعادل طه ياسين الخنيسي للكويت من ضربة جزاء في الدقيقة 87.