البطولة العربية.. الرجاء يهزم الوحدة ويضمن صدارة المجموعة الرابعة (فيديو)
ضمن الرجاء البيضاوي المغربي صدارة ترتيب المجموعة الرابعة، بالفوز 1/0 على منافسه الوحدة الإماراتي، اليوم الخميس، في الجولة الثالثة من البطولة العربية.
وجاء هدف المباراة الوحيد بتوقيع زكريا الوردي في الدقيقة 26 بتسديدة يسارية قوية من داخل منطقة الجزاء.
وحقق الرجاء العلامة الكاملة ليرفع رصيده إلى 9 نقاط من 3 مباريات، ليضمن صدارة المجموعة.
وكان الرجاء قد تغلب 2/1 على شباب بلوزداد ثم 2/0 على الكويت.
وسيلعب الرجاء في ربع النهائي مع ثاني الترتيب في المجموعة الثالثة التي تضم النصر والشباب السعوديين والزمالك المصري والاتحاد المنستيري التونسي.
أما الوحدة فقد جمدت الخسارة رصيده عند 6 نقاط في المركز الثاني خلف الرجاء، وسيلعب في ربع النهائي مع متصدر ترتيب المجموعة الثالثة.
وتأكدت مواجهة السد القطري مع الشرطة العراقي، والهلال السعودي مع مواطنه الاتحاد في ربع النهائي، وتقام المباراتان يوم السبت 5 أغسطس.
تعادل شباب بلوزداد والكويت
وتعادل شباب بلوزداد 1/1 مع الكويت، علما أن الفريقين ودعا من دور المجموعات.
وسجل محمد إسلام بكير هدف التقدم لشباب بلوزداد في الدقيقة السادسة، وتعادل طه ياسين الخنيسي للكويت من ضربة جزاء في الدقيقة 87.