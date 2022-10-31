قناة الزمالك: سيد عبدالحفيظ اعتذر لشيكابالا (فيديو)

يذكر أن عدة تقارير صحفية أكدت في وقت سابق أن حسين الشحات قام بتوجيه بعض الألفاظ إلى شيكابالا، ولم يتحملها قائد الزمالك ليقوم بالرد عليه.

وكان النادي الأهلي قد نجح في الفوز على الزمالك في مباراة كأس السوبر المصري بهدفين دون رد، في اللقاء الذي أقيم على ملعب هزاع بن زايد بالإمارات.

واستضافت مدينة العين الإماراتية، مباراة السوبر بين الزمالك بطل الدوري والكأس، والأهلي وصيف الكأس.

وسجل البرازيلي برونو سافيو هدف الأهلي الأول في الدقيقة 39، ليفتتح سجل أهدافه مع الفريق الأحمر وأضاف البديل كريم فؤاد الهدف الثاني في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع.

ورفع الأهلي عدد ألقابه في كأس السوبر للرقم 12 في تاريخه، منها ستة ألقاب كانت على حساب غريمه التقليدي الزمالك.

وتعد البطولة هي الأولى للسويسري مارسيل كولر مع الفريق، بعد تعيينه مدربا للفريق في سبتمبر أيلول الماضي.

وفشل المدرب البرتغالي جيزوالدو فيريرا في تحقيق لقب كأس السوبر مع الزمالك بعدما خسر اللقب من قبل أمام الأهلي عام 2015 خلال فترته الأولى مع الفريق.