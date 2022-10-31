قناة الزمالك: سيد عبدالحفيظ اعتذر لشيكابالا (فيديو)
كشف طارق يحيي مدرب الزمالك الأسبق؛ المذيع بقناة "الزمالك الفضائية" أن سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالأهلي المصري، اعتذر لمحمود عبدالرازق "شيكابالا"، قائد فريق الكرة بنادي الزمالك، على هامش أزمة كأس السوبر.
وحدثت بعض المناوشات بين شيكابالا وجماهير الأهلي وبعض لاعبيه، عقب تسجيل كريم فؤاد هدف الفريق الأحمر الثاني في لقاء السوبر المصري بالإمارات.
وقال يحيى في تصريحات عبر قناة الزمالك: "شيكابالا تعرض للهجوم والاستفزاز من قبل أحد لاعبي الأهلي والذي كان خارج قائمة السوبر، وجاءه الهجوم من على الدكة".
وأشار طارق يحيى إلى أن هجوم لاعب الأهلي –الذي لم يذكر اسمه- على شيكابالا هو ما تسبب في استفزاز قائد الزمالك، لتقوم الجماهير الأهلاوية بالهجوم عليه.
واختتم يحيى: " مدير الكرة في الأهلي رجع اعتذر لشيكابالا في لقطة مؤمن زكريا وباس رأسه".
يذكر أن عدة تقارير صحفية أكدت في وقت سابق أن حسين الشحات قام بتوجيه بعض الألفاظ إلى شيكابالا، ولم يتحملها قائد الزمالك ليقوم بالرد عليه.
وكان النادي الأهلي قد نجح في الفوز على الزمالك في مباراة كأس السوبر المصري بهدفين دون رد، في اللقاء الذي أقيم على ملعب هزاع بن زايد بالإمارات.
واستضافت مدينة العين الإماراتية، مباراة السوبر بين الزمالك بطل الدوري والكأس، والأهلي وصيف الكأس.
وسجل البرازيلي برونو سافيو هدف الأهلي الأول في الدقيقة 39، ليفتتح سجل أهدافه مع الفريق الأحمر وأضاف البديل كريم فؤاد الهدف الثاني في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع.
ورفع الأهلي عدد ألقابه في كأس السوبر للرقم 12 في تاريخه، منها ستة ألقاب كانت على حساب غريمه التقليدي الزمالك.
وتعد البطولة هي الأولى للسويسري مارسيل كولر مع الفريق، بعد تعيينه مدربا للفريق في سبتمبر أيلول الماضي.
وفشل المدرب البرتغالي جيزوالدو فيريرا في تحقيق لقب كأس السوبر مع الزمالك بعدما خسر اللقب من قبل أمام الأهلي عام 2015 خلال فترته الأولى مع الفريق.