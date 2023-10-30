الدوري الأفريقي: الوداد يفوز على الترجي بهدف في انتظار حسم مباراة العودة

وأرسل بوسفيان تمريرة عرضية خدعت حارس الترجي المعز بن شريفية في الدقيقة 59.

وسيطر الوداد على المباراة وأهدر لاعبوه العديد من الفرص.

ومرت ضربة رأس من الشرقي البحري بجوار القائم الأيسر منتصف الشوط قبل أن تفتقد ضربة رأس من أيوب العملود الدقة وتمر بجوار نفس القائم في الدقيقة 36.

ووقفت العارضة أمام محاولة الوداد التسجيل ثانية بعد تقدمه مباشرة حيث ردت ضربة رأس من البحري لتحرمه من جعل النتيجة 2-صفر.

وبحث لاعبو الترجي عن التعادل وسدد غيث الوهابي من مدى قريب لكن الحارس المطيع سيطر على الكرة قبل 20 دقيقة من النهاية.