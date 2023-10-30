الدوري الأفريقي: الوداد يفوز على الترجي بهدف في انتظار حسم مباراة العودة
سجل هشام بوسفيان هدفا ليفوز الوداد 1-صفر على ضيفه الترجي التونسي على استاد محمد الخامس في مدينة الدار البيضاء في ذهاب الدور قبل النهائي للدوري الأفريقي لكرة القدم اليوم الأحد.
وأرسل بوسفيان تمريرة عرضية خدعت حارس الترجي المعز بن شريفية في الدقيقة 59.
وسيطر الوداد على المباراة وأهدر لاعبوه العديد من الفرص.
ومرت ضربة رأس من الشرقي البحري بجوار القائم الأيسر منتصف الشوط قبل أن تفتقد ضربة رأس من أيوب العملود الدقة وتمر بجوار نفس القائم في الدقيقة 36.
ووقفت العارضة أمام محاولة الوداد التسجيل ثانية بعد تقدمه مباشرة حيث ردت ضربة رأس من البحري لتحرمه من جعل النتيجة 2-صفر.
وبحث لاعبو الترجي عن التعادل وسدد غيث الوهابي من مدى قريب لكن الحارس المطيع سيطر على الكرة قبل 20 دقيقة من النهاية.
ويحتاج وصيف بطل دوري أبطال أفريقيا إلى تجنب الهزيمة أو التعادل بأي نتيجة في مباراة الإياب في تونس في الأول من نوفمبر تشرين الثاني لبلوغ نهائي البطولة المستحدثة من الاتحاد الأفريقي (الكاف).
ويلعب الفائز من هذه المواجهة في النهائي أمام الفائز من مواجهة الأهلي وماميلودي صن داونز من جنوب أفريقيا.
وخسر الأهلي، بطل دوري أبطال أفريقيا، 1-صفر أمام مضيفه صن داونز في وقت سابق اليوم.