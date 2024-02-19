النهضة يتأهل لنهائي منطقة الغرب بكأس الاتحاد الآسيوي

تأهل النهضة العماني لنهائي منطقة الغرب بكأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بفوزه 3/1 على الرفاع البحريني، بعد اللجوء لوقت إضافي، في إياب نصف النهائي على استاد مجمع السلطان قابوس الرياضي في مسقط، اليوم الإثنين.

وكان الفريقان قد تعادلا 1/1 في الذهاب، ليصبح مجموع المباراتين 4/2 لصالح النهضة.

ويلتقي النهضة مع المتأهل من مواجهة الكهرباء العراقي والعهد اللبناني، وفاز الفريق العراقي 1/0 ذهابا.

وافتتح علي حسن سعيد التسجيل للفريق البحريني في الدقيقة 33، بعدما تلقى تمريرة من جاسم الشيخ ليسدد بقوة من مدى قريب.