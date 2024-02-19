النهضة يتأهل لنهائي منطقة الغرب بكأس الاتحاد الآسيوي
تأهل النهضة العماني لنهائي منطقة الغرب بكأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بفوزه 3/1 على الرفاع البحريني، بعد اللجوء لوقت إضافي، في إياب نصف النهائي على استاد مجمع السلطان قابوس الرياضي في مسقط، اليوم الإثنين.
وكان الفريقان قد تعادلا 1/1 في الذهاب، ليصبح مجموع المباراتين 4/2 لصالح النهضة.
ويلتقي النهضة مع المتأهل من مواجهة الكهرباء العراقي والعهد اللبناني، وفاز الفريق العراقي 1/0 ذهابا.
وافتتح علي حسن سعيد التسجيل للفريق البحريني في الدقيقة 33، بعدما تلقى تمريرة من جاسم الشيخ ليسدد بقوة من مدى قريب.
وبدا النهضة أخطر في الشوط الثاني، ليدرك التعادل عن طريق الكونغولي والتر بواليا في الدقيقة 59 بتسديدة متقنة بالقدم اليسرى من داخل منطقة الجزاء.
وأنقذ محمود العجيمي حارس الرفاع تسديدة من منذر العلوي في الدقيقة 87، لينتهي الوقت الأصلي بالتعادل 1/1.
وواصل الفريق العماني سيطرته في الأشواط الإضافية، ليتقدم بالهدف الثاني عن طريق البديل حمود السعدي في الدقيقة الرابعة من الشوط الإضافي الأول، بعدما أرسل عصام الصبحي كرة ساقطة مستغلا تقدم الحارس ليكملها السعدي بضربة رأس في المرمى الخالي.
وأنهى الصبحي آمال الرفاع في العودة بتسجيل الهدف الثالث للنهضة في الدقيقة 108، بعدما تلقى تمريرة من عمر المالكي، ليراوغ الحارس ويسدد في المرمى.