كأس الكونفدرالية الأفريقية.. الزمالك إلى نصف النهائي على حساب فيوتشر

واستفاد الزمالك من فوزه 2/1 في مباراة الذهاب ليتأهل إلى نصف النهائي بنتيجة إجمالية 3/2.

وفاز في 6 مرات، وتعادل مرة في آخر 7 مواجهات جمعته مع فيوتشر، 6 منها كانت في الدوري المصري.

وسبق أن نال الزمالك لقب كأس الكونفدرالية الأفريقية مرة وحيدة وكان ذلك العام 2019.