كأس الكونفدرالية الأفريقية.. الزمالك إلى نصف النهائي على حساب فيوتشر
الزمالك نال لقب كأس الكونفدرالية الأفريقية مرة وحيدة وكان ذلك العام 2019.
تأهل الزمالك إلى نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية بعد التعادل 1/1 مع ضيفه فيوتشر، اليوم الأحد، في إياب ربع النهائي، على استاد القاهرة الدولي.
وتقدم فيوتشر بهدف سجله جوزيف جوناثان نغويم من ضربة ركنية في الدقيقة 18.
وتعادل أحمد حمدي للزمالك في الدقيقة 66 بعد جهد فردي رائع.
واستفاد الزمالك من فوزه 2/1 في مباراة الذهاب ليتأهل إلى نصف النهائي بنتيجة إجمالية 3/2.
وفاز في 6 مرات، وتعادل مرة في آخر 7 مواجهات جمعته مع فيوتشر، 6 منها كانت في الدوري المصري.
وسبق أن نال الزمالك لقب كأس الكونفدرالية الأفريقية مرة وحيدة وكان ذلك العام 2019.