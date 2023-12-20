اشتباكات بالأيدي خلال مباراة بورصاسبور وديار بكرسبور في تركيا (فيديو)

المباراة انتهت بفوز فريق ديار بكر سبور 2-0 على ملعب بورصا سبور، وأثارت جدلاً واسعًا بعد طرد 5 لاعبين من الفريقين، ما أدى إلى الاشتباك بالأيدي بين لاعبي الفريقين.

وأشهر الحكم الكارت الأحمر في وجه 3 لاعبين من ديار بكر و2 من بورصاسبور.

واندلعت الاشتباكات في الدقيقة 89، وشهدت لكمات بالأيدي والأرجل وتدخلت قوات الشرطة لفض اللاعبين.