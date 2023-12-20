اشتباكات بالأيدي خلال مباراة بورصاسبور وديار بكرسبور في تركيا (فيديو)
شهد مباراة بورصاسبور وديار بكرسبور، ضمن منافسات الجولة رقم 18 من دوري الدرجة الثالثة التركي اشتباكات بالأيدي بين لاعبي الفريقين، وسط عدم سيطرة من حكم اللقاء.
المباراة انتهت بفوز فريق ديار بكر سبور 2-0 على ملعب بورصا سبور، وأثارت جدلاً واسعًا بعد طرد 5 لاعبين من الفريقين، ما أدى إلى الاشتباك بالأيدي بين لاعبي الفريقين.
وأشهر الحكم الكارت الأحمر في وجه 3 لاعبين من ديار بكر و2 من بورصاسبور.
واندلعت الاشتباكات في الدقيقة 89، وشهدت لكمات بالأيدي والأرجل وتدخلت قوات الشرطة لفض اللاعبين.
وخرج لاعبو ديار بكر في حماية الشرطة ثم عادوا إلى أرض الملعب مجددًا لاستكمال اللقاء، وبمجرد نزولهم أطلق الحكم صافرة النهاية سريعًا.
واعتقلت قوات الأمن مشجعًا نزل إلى أرض الملعب.
وتأتي هذه الواقعة بعد أيام، من اشتباكات مباراة أنقرة جوجو وريز اسبور، والتي شهدت اعتداء رئيس نادي أنقرة على حكم اللقاء، الذي طرد لاعبًا من كل فريق.