"كلنا الأخضر".. الأغنية الرسمية للمنتخب السعودي في كأس العالم (فيديو)

نشر الحساب الرسمي للاتحاد السعودي لكرة القدم على تويتر أغنية "كلنا الأخضر"، وهي الأغنية الرسمية للمنتخب السعودي في كأس العالم 2022 التي تنطلق الشهر المقبل في قطر.

ويستعد المنتخب السعودي للمشاركة في كأس العالم قطر 2022، حيث يقع في المجموعة الثالثة، والتي تضم منتخبات: الأرجنتين، وبولندا، والمكسيك.

وكتب كلمات الأغنية الأمير عبدالرحمن بن مساعد، وألحان سهم، وغناء محمد عبده والفنانة أميمة طالب، وذلك من أجل مساندة ودعم وتشجيع "الأخضر"، خلال مشواره ومهمته في المونديال.

وتحمل كلمات الأغنية معاني الفخر والطموح، وتدعو جماهير السعودية لمساندة الأخضر في المونديال، وذلك بعد استقبال الأمير محمد بن سلمان ولي العهد لبعثة المنتخب، ودعم الفريق قبل المشاركة في البطولة للمرة السادسة في تاريخه.