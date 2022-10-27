"كلنا الأخضر".. الأغنية الرسمية للمنتخب السعودي في كأس العالم (فيديو)
نشر الحساب الرسمي للاتحاد السعودي لكرة القدم على تويتر أغنية "كلنا الأخضر"، وهي الأغنية الرسمية للمنتخب السعودي في كأس العالم 2022 التي تنطلق الشهر المقبل في قطر.
ويستعد المنتخب السعودي للمشاركة في كأس العالم قطر 2022، حيث يقع في المجموعة الثالثة، والتي تضم منتخبات: الأرجنتين، وبولندا، والمكسيك.
وكتب كلمات الأغنية الأمير عبدالرحمن بن مساعد، وألحان سهم، وغناء محمد عبده والفنانة أميمة طالب، وذلك من أجل مساندة ودعم وتشجيع "الأخضر"، خلال مشواره ومهمته في المونديال.
وتحمل كلمات الأغنية معاني الفخر والطموح، وتدعو جماهير السعودية لمساندة الأخضر في المونديال، وذلك بعد استقبال الأمير محمد بن سلمان ولي العهد لبعثة المنتخب، ودعم الفريق قبل المشاركة في البطولة للمرة السادسة في تاريخه.
ويقيم الأخضر حاليًا معسكرًا في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، وذلك في المرحلة الأخيرة للمشاركة في المونديال.
وخاض المنتخب السعودي مباراتين وديتين حتى الآن في معسكر الإمارات، حيث حقق الفوز على مقدونيا الشمالية بهدف دون رد، ثم تعادل بهدف لمثله أمام ألبانيا، وحمل الهدفان توقيع صالح الشهري مهاجم الهلال.
وفيما يلي كلمات الأغنية:
أووه.. أووه.. دربنا أخضر
أووه.. أووه.. قلبنا أخضر
أووه.. أووه.. فالنا أخضر
أووه.. أووه.. كلّنا الأخضر
عودتنا يا فخرنا الأخضر..
في كل محفل عالمي تحضر..
وبعز ترفع راية بلادك..
وتبهر بعزمك حزمك عنادك..
من مثلكم .. في بذلكم يا عيالنا
إيثاركم يرسم طريق أجيالنا
وإصراركم درب لألوف أميالنا
متّعوا واستمتعوا..
وارفعوا فينا الطموح..
اتعبوا .. لا تلعبوا..
حاربوا بقلبٍ وروح..
العبوا لأحبابكم .. لأصحابكم.. لترابكم..
وللراية الخضرا العظيمة
ولمقبل العز وقديمه..
امضوا بعزِم سلمان ومحمد..
لأعلى القمم والمجد يتجدد..
عودتنا يا فخرنا الأخضر
تفرض وجودك كل ما تحضر..