احتفال روديغر أمام حكم مباراة ريال مدريد وألافيس (فيديو)

أظهر مقطع فيديو تصرفا غريبا من الألماني أنطونيو روديغر مدافع ريال مدريد بعد الفوز الصعب على ديبورتيفو ألافيس في الدوري الإسباني، يوم الخميس.

ويظهر روديغر وهو يحتفل بالفوز بعد نهاية المباراة أمام أحد حكام المباراة التي انتهت بفوز ريال مدريد 1/0.

وكان روديغر يحتفل مع أحد الأشخاص بعد نهاية المباراة، قبل أن يجد أمامه الحكم ليحتفل أمامه برفع يده بقوة قبل أن يتوجه إلى غرفة تبديل الملابس.