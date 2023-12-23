احتفال روديغر أمام حكم مباراة ريال مدريد وألافيس (فيديو)
أظهر مقطع فيديو تصرفا غريبا من الألماني أنطونيو روديغر مدافع ريال مدريد بعد الفوز الصعب على ديبورتيفو ألافيس في الدوري الإسباني، يوم الخميس.
ويظهر روديغر وهو يحتفل بالفوز بعد نهاية المباراة أمام أحد حكام المباراة التي انتهت بفوز ريال مدريد 1/0.
وكان روديغر يحتفل مع أحد الأشخاص بعد نهاية المباراة، قبل أن يجد أمامه الحكم ليحتفل أمامه برفع يده بقوة قبل أن يتوجه إلى غرفة تبديل الملابس.
تصرف غريب
وأظهر روديغر تصرفات غريبة أمام ألافيس، وبالتحديد في المعركة البدنية مع سامو أوموروديون مهاجم ألافيس.
وشوهد أوموروديون وهو يتراجع إلى الخلف، إذ كان روديغر يراقبه عند خط المنتصف.
لكن المدافع الألماني تصرف بشكل غريب بعدما انحنى إلى ركبة أوموروديون، ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" فقد بدا أن روديغر يحاول عرقلة أوموروديون بتصرفه الغريب، ونجح لفترة وجيزة، إذ اضطر المهاجم إلى التوقف.
وساعد روديغر ريال مدريد في الحفاظ على شباكه نظيفة رغم اللعب بـ10 لاعبين، بعد طرد ناتشو في الدقيقة 54.
وسجل لوكاس فاسكيز الهدف الوحيد في المباراة في الدقيقة 90+2، مستغلا كرة ركنية لعبها توني كروس.
ويتصدر ريال مدريد مع جيرونا جدول ترتيب الدوري الإسباني، ولكل منهما 45 نقطة بفارق 7 نقاط عن برشلونة و10 نقاط عن أتلتيكو مدريد.
ومن المقرر أن يلعب ريال مدريد مع ريال مايوركا يوم 3 يناير ثم مع أراندينا في دور الـ32 من كأس إسبانيا، قبل مواجهة أتلتيكو مدريد في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني يوم 10 يناير.