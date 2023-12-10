ترتيب الدوري الألماني: باير ليفركوزن المتصدر يتعثر أمام شتوتغارت

واجه صاحب الأرض الكثير من الضغط في الشوط الأول وسدد ليفركوزن أيضا في العارضة عن طريق أمين عدلي في الدقيقة التاسعة قبل أن يتقدم في الدقيقة 40 على عكس سير اللعب بهدف كريس فيهريش بعد تمريرة من أليخاندرو غريمالدو.

وأدرك الضيوف التعادل بعد دقيقتين فقط من بداية الشوط الثاني عندما أرسل جرانيت تشاكا تمريرة لفيكتور بونيفاس من الجهة اليسرى ثم سدد فلوريان فيرتز كرة مباشرة سكنت الشباك.

وكاد تشاكا أن يسجل الهدف الثاني لكن تسديدته المنخفضة ارتدت من القائم في الدقيقة 49.

وحصل الفريقان على عدة فرص إذ تصدى لوكاس هرادتسكي حارس ليفركوزن ونظيره ألكسندر نوبل لعدة فرص بشكل رائع.