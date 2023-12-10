ترتيب الدوري الألماني: باير ليفركوزن المتصدر يتعثر أمام شتوتغارت
تعثر باير ليفركوزن متصدر دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم بالتعادل 1-1 مع شتوتغارت صاحب المركز الثالث اليوم الأحد وهو التعادل الثاني على التوالي، لكنه عزز الفارق في الصدارة إلى أربع نقاط.
واجه صاحب الأرض الكثير من الضغط في الشوط الأول وسدد ليفركوزن أيضا في العارضة عن طريق أمين عدلي في الدقيقة التاسعة قبل أن يتقدم في الدقيقة 40 على عكس سير اللعب بهدف كريس فيهريش بعد تمريرة من أليخاندرو غريمالدو.
وأدرك الضيوف التعادل بعد دقيقتين فقط من بداية الشوط الثاني عندما أرسل جرانيت تشاكا تمريرة لفيكتور بونيفاس من الجهة اليسرى ثم سدد فلوريان فيرتز كرة مباشرة سكنت الشباك.
وكاد تشاكا أن يسجل الهدف الثاني لكن تسديدته المنخفضة ارتدت من القائم في الدقيقة 49.
وحصل الفريقان على عدة فرص إذ تصدى لوكاس هرادتسكي حارس ليفركوزن ونظيره ألكسندر نوبل لعدة فرص بشكل رائع.
ورفع فريق المدرب تشابي ألونسو، الفريق الوحيد الذي لم يخسر في الدوري الألماني هذا الموسم، رصيده إلى 36 نقطة، فيما يملك بايرن ميونيخ صاحب المركز الثاني، الذي خسر 5-1 أمام إينتراخت فرانكفورت أمس السبت، 32 نقطة وله مباراة مؤجلة.
وظل شتوتغارت في المركز الثالث برصيد 31 نقطة.
وفيما يلي جدول ترتيب الدوري الألماني: