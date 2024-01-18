ظهير أيمن يسجل أول هاتريك في كأس أفريقيا 2023

وسجل إميليو إنسوي ثلاثيته في الدقائق 21 و51 و61، بينما سجل زميله خوسيتي ميراندا الهدف الآخر لغينيا الاستوائية في الدقيقة 46.

وجاء الهدف الأول لغينيا بيساو في الدقيقة 37 وسجله استيبانج أوبيانج أوبونو لاعب غينيا الاستوائية بالخطأ في شباك منتخب بلاده، بينما أضاف خوسي كوريا الهدف الثاني لغينيا بيساو في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل الضائع للمباراة.

وتعد ثلاثية المهاجم المخضرم إميليو إنسوي البالغ من العمر 34 عامًا، هي الأولى في كأس أمم أفريقيا منذ عام 2008، وهي الأولى في كأس الأمم الأفريقية الجارية حاليًا.

‏كما أصبح إميليو إنسوي مهاجم غينيا الاستوائية أكبر لاعب يسجل ثلاثية في تاريخ البطولة، وهو بعمر 34 عامًا.

‏وقضى إميليو إنسوي معظم حياته المهنية يلعب كظهير أيمن، قبل أن ينتقل إلى مركز المهاجم.