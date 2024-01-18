ظهير أيمن يسجل أول هاتريك في كأس أفريقيا 2023
أحرز إميليو إنسوي لاعب منتخب غينيا الاستوائية، ثلاثة أهداف "هاتريك" قاد بها منتخب بلاده لفوز كبير 4-2 على غينيا بيساو، اليوم الخميس، في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الأولى ببطولة كأس أمم أفريقيا لكرة القدم المقامة حاليا في كوت ديفوار.
وسجل إميليو إنسوي ثلاثيته في الدقائق 21 و51 و61، بينما سجل زميله خوسيتي ميراندا الهدف الآخر لغينيا الاستوائية في الدقيقة 46.
وجاء الهدف الأول لغينيا بيساو في الدقيقة 37 وسجله استيبانج أوبيانج أوبونو لاعب غينيا الاستوائية بالخطأ في شباك منتخب بلاده، بينما أضاف خوسي كوريا الهدف الثاني لغينيا بيساو في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل الضائع للمباراة.
وتعد ثلاثية المهاجم المخضرم إميليو إنسوي البالغ من العمر 34 عامًا، هي الأولى في كأس أمم أفريقيا منذ عام 2008، وهي الأولى في كأس الأمم الأفريقية الجارية حاليًا.
كما أصبح إميليو إنسوي مهاجم غينيا الاستوائية أكبر لاعب يسجل ثلاثية في تاريخ البطولة، وهو بعمر 34 عامًا.
وقضى إميليو إنسوي معظم حياته المهنية يلعب كظهير أيمن، قبل أن ينتقل إلى مركز المهاجم.
واستعاد منتخب غينيا بيساو بذلك حاسته التهديفية في نهائيات كأس أمم أفريقيا للمرة الأولى منذ نسخة عام 2017.
وتصدر منتخب غينيا الاستوائية المجموعة برصيد أربع نقاط، إذ كان قد تعادل في المباراة الأولى مع نيجيريا 1-1، ويليه منتخب كوت ديفوار في المركز الثاني برصيد ثلاث نقاط قبل مباراته المقررة اليوم أمام نيجيريا.