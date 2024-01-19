حقيقة فسخ الهلال عقد نيمار

وزعمت بعض التقارير الصحفية أن نادي الهلال قرر فسخ تعاقده مع نيمار، بعد أن قرر استبعاده من قائمة الفريق.

وقال الإعلامي فابريزيو رومانو إن نادي الهلال لم يفسخ عقد نيمار جونيور مطلقًا.

ونقل رومانو عن مصادر داخل نادي الهلال بأن تلك التقارير "أخبار كاذبة".

وأوضح: "الهلال بهذا الإجراء سيوفر مساحة في قائمة الفريق لرينان لودي كلاعب أجنبي مثل نيمار المصاب، ولن يلعب مرة أخرى هذا الموسم".

وأضاف: "يمتلك الهلال عقد نيمار، ثم من المقرر أن يعود إلى الفريق بعد شفائه من الإصابة".