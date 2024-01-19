حقيقة فسخ الهلال عقد نيمار
قرر نادي الهلال السعودي إسقاط اسم البرازيلي نيمار داسيلفا، من قائمة الفريق الأول لكرة القدم، لتسجيل عقد اللاعب الجديد رينان لودي.
وزعمت بعض التقارير الصحفية أن نادي الهلال قرر فسخ تعاقده مع نيمار، بعد أن قرر استبعاده من قائمة الفريق.
وقال الإعلامي فابريزيو رومانو إن نادي الهلال لم يفسخ عقد نيمار جونيور مطلقًا.
ونقل رومانو عن مصادر داخل نادي الهلال بأن تلك التقارير "أخبار كاذبة".
وأوضح: "الهلال بهذا الإجراء سيوفر مساحة في قائمة الفريق لرينان لودي كلاعب أجنبي مثل نيمار المصاب، ولن يلعب مرة أخرى هذا الموسم".
وأضاف: "يمتلك الهلال عقد نيمار، ثم من المقرر أن يعود إلى الفريق بعد شفائه من الإصابة".
وكان نيمار، البالغ من العمر 31 عامًا، تعرض لإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة خلال مباراة البرازيل وأوروغواي، في أكتوبر الماضي، بالتصفيات المؤهلة لمونديال 2026.
وأكد رودريغو لاسمار، طبيب المنتخب البرازيلي، أن نيمار من المتوقع أن يكون جاهزًا للعودة مع بداية موسم 2024 في أوروبا، وهو أغسطس المقبل.
وأعلن نادي الهلال السعودي رسميًّا، يوم الأربعاء الماضي تعاقده مع البرازيلي رينان لودي، قادمًا من مارسيليا الفرنسي.