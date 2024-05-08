كامبوس يحلل مباراة ريال مدريد وبايرن ميونخ لـ"إرم نيوز": حفلة كبيرة (فيديو)

قدَّم البرازيلي باولو كامبوس توقعاته للمباراة المنتظرة بين ريال مدريد وبايرن ميونخ، مساء اليوم الأربعاء، في قبل نهائي دوري أبطال أوروبا.

وستقام المباراة في إطار منافسات إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، على ملعب "سانتياغو برنابيو".

وانتهت مواجهة الذهاب بين الفريقين، بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، في اللقاء الذي أقيم على ملعب "أليانز آرينا".

وقال كامبوس، الذي عمل كمدرب مساعد من قبلُ في ريال مدريد، في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز"، إنه شاهد المباراة محاولًا أن يفهم طريقة لعب الفريقين، وريال مدريد لديه طريقتهم الخاصة إذ يلعبون بشكل فني أكثر، بينما الكرة الألمانية تكون منظمة أكثر وتلعب بطريقة تكتيكية، لذلك النتيجة كانت مذهلة.