كامبوس يحلل مباراة ريال مدريد وبايرن ميونخ لـ"إرم نيوز": حفلة كبيرة (فيديو)
قدَّم البرازيلي باولو كامبوس توقعاته للمباراة المنتظرة بين ريال مدريد وبايرن ميونخ، مساء اليوم الأربعاء، في قبل نهائي دوري أبطال أوروبا.
وستقام المباراة في إطار منافسات إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، على ملعب "سانتياغو برنابيو".
وانتهت مواجهة الذهاب بين الفريقين، بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، في اللقاء الذي أقيم على ملعب "أليانز آرينا".
وقال كامبوس، الذي عمل كمدرب مساعد من قبلُ في ريال مدريد، في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز"، إنه شاهد المباراة محاولًا أن يفهم طريقة لعب الفريقين، وريال مدريد لديه طريقتهم الخاصة إذ يلعبون بشكل فني أكثر، بينما الكرة الألمانية تكون منظمة أكثر وتلعب بطريقة تكتيكية، لذلك النتيجة كانت مذهلة.
وباولو لويس كامبوس المولود في عام 1957 والاسم المعروف كثيرًا في منطقة الخليج، قد بدأ التدريب في سن مبكرة وتولى تدريب نادٍ نيجيري وهو كالابار روفيرز وحقق معه الدوري النيجيري لمدة موسمين متتاليين 81 و82، وبعدها تولى مسؤولية المدرب العام لمنتخب الكويت الأول مع المدرب البرازيلي لوبيز، وفي عام 1987 تولى تدريب نادي أحد السعودي وحقق معه نتائج جيدة في أولى تجاربه الخليجية، قبل أن ينتقل في العام 1988 لتدريب منتخب غانا للناشئين تحت سن 17، ثم في العام التالي درَّب منتخب الكويت للناشئين تحت سن السابعة عشرة.
كما تولى تدريب الشباب السعودي، الذي استمر معه عامين حقق خلالهما بطولة الدوري للمرة الأولى في تاريخ النادي.