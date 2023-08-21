مانشستر سيتي يكمل صفقة جيريمي دوكو من رين

وجيريمي دوكو، البالغ من العمر 21 عاما، انتقل من إندرلخت البلجيكي إلى رين في أكتوبر 2020 مقابل 26 مليون يورو.

وينتهي عقد دوكو مع رين في يونيو 2025، لكنه سيرحل هذا الصيف إلى مانشستر سيتي.

وبحسب موقع "transfermarkt"، فإن دوكو شارك مع رين في 92 مباراة، سجل فيها 12 هدفا وصنع 10، في حين سجل 6 أهداف وصنع 7 في 37 مباراة مع إندرلخت.

ولعب دوكو 14 مباراة مع منتخب بلجيكا سجل فيها هدفين.

وحتى الآن، تعاقد مانشستر سيتي، بطل ثلاثية الموسم الماضي، مع ماتيو كوفاسيتش وجوسكو جفارديول.

واستهل مانشستر سيتي حملة الدفاع عن لقب الدوري الإنجليزي بالفوز 3/0 على بيرنلي، ثم 1/0 على نيوكاسل.

وفاز مانشستر سيتي بكأس السوبر الأوروبي بعد تغلبه بضربات الترجيح 5/4 على إشبيلية، عقب التعادل 1/1.