ماجد راشد لاعب الشارقة يخوض تجربة معايشة مع كريستال بالاس

قال نادي الشارقة الإماراتي إن لاعبه ماجد راشد سيخوض تجربة معايشة مع كريستال بالاس الإنجليزي.

وكتب الشارقة عبر حسابه في موقع "تويتر": "تتيح الفرصة لمعايشة الاحتراف ومتطلباتـه، وتهدف لاكتساب الخبرات وتنمية المهارات، اختيار لاعبنا الدولي ماجد راشد لخوض تجربة معايشة لمدة 5 أيام في لندن مع الفريق الأول بنادي كريستال بالاس الإنجليزي ضمن خطة اتحاد الإمارات لكرة القدم لابتعاث خمسة لاعبين موهوبين".