ماجد راشد لاعب الشارقة يخوض تجربة معايشة مع كريستال بالاس
التجربة تتيح الفرصة لمعايشة الاحتراف ومتطلباتـه، وتهدف لاكتساب الخبرات وتنمية المهارات.
قال نادي الشارقة الإماراتي إن لاعبه ماجد راشد سيخوض تجربة معايشة مع كريستال بالاس الإنجليزي.
وكتب الشارقة عبر حسابه في موقع "تويتر": "تتيح الفرصة لمعايشة الاحتراف ومتطلباتـه، وتهدف لاكتساب الخبرات وتنمية المهارات، اختيار لاعبنا الدولي ماجد راشد لخوض تجربة معايشة لمدة 5 أيام في لندن مع الفريق الأول بنادي كريستال بالاس الإنجليزي ضمن خطة اتحاد الإمارات لكرة القدم لابتعاث خمسة لاعبين موهوبين".
ويحتل كريستال بالاس المركز الحادي عشر في جدول تريب الدوري الإنجليزي الممتاز ويملك19 نقطة من 14 مباراة وقد حقق الفريق الفوز 5 مرات وتعادل 4 مرات وخسر 5 مرات.
أما الشارقة فيملك 20 نقطة من 10 مباريات ويحتل المركز الرابع في جدول ترتيب دوري أدنوك للمحترفين بفارق نقطتين عن المتصدرين الوحدة وشباب الأهلي دبي.