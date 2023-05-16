ويلي سيميدو يعثر على هاتف محمول خلال مباراة جدة والفيصلي (فيديو)

وتعادل الفيصلي 2/2 مع جدة ضمن الجولة الـ32 من دوري يلو.

وسجل إسماعيل عمر أحمد وويلي سيميدو للفيصلي في الدقيقتين 11 و57 على الترتيب، لكن محمد سالم السفري وعبدالإله محمد سعيد هوساوي سجلا هدفين لجدة في الدقيقتين 62 و67 على الترتيب.

ويملك الفيصلي 55 نقطة من 32 مباراة في المركز الخامس، مقابل 34 نقطة لجدة في المركز الـ14.