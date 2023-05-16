ويلي سيميدو يعثر على هاتف محمول خلال مباراة جدة والفيصلي (فيديو)
عثر ويلي سيميدو لاعب الفيصلي على هاتف محمول في أرضية إستاد الأمير عبدالله الفيصل خلال مباراة فريقه الفيصلي مع جدة في دوري يلو اليوم الإثنين.
ويظهر مقطع الفيديو عثور سيميدو على هاتف محمول في الدقيقة 77، قبل أن يسلمه لأحد الأشخاص خارج أرضية الملعب.
وتعادل الفيصلي 2/2 مع جدة ضمن الجولة الـ32 من دوري يلو.
وسجل إسماعيل عمر أحمد وويلي سيميدو للفيصلي في الدقيقتين 11 و57 على الترتيب، لكن محمد سالم السفري وعبدالإله محمد سعيد هوساوي سجلا هدفين لجدة في الدقيقتين 62 و67 على الترتيب.
ويملك الفيصلي 55 نقطة من 32 مباراة في المركز الخامس، مقابل 34 نقطة لجدة في المركز الـ14.
وتصعد الفرق الأربعة الأولى إلى دوري روشن للمحترفين علما أن الأهلي ضمن العودة لدوري المحترفين بتصدره جدول الترتيب برصيد 65 نقطة من 31 مباراة.
ويحتل الأخدود المركز الثاني ويملك 62 نقطة من 31 مباراة ثم الحزم وحصل على 61 نقطة من 31 مباراة أيضا ومن عدد المباريات نفسه حصد الرياض على 59 نقطة في المركز الرابع.
وسيلعب الفيصلي في آخر جولتين مع العين والشعلة.
وهبط الفيصلي مع الأهلي والحزم إلى دوري يلو بعدما احتلا المراكز الثلاثة الأخيرة في دوري المحترفين الموسم الماضي.
و ضمن الأخدود الصعود للدوري السعودي للمحترفين بعد تعادل الفيصلي مع جدة.
ويملك الأخدود 62 نقطة في المركز الثاني في الترتيب متأخرا بثلاث نقاط عن الأهلي الذي ضمن الصعود في وقت سابق، بينما لن يتمكن الفيصلي من الوصول إلى نقاط الأخدود بعدما اكتفى بالحصول على نقطة وحيدة أمام جدة ليرفع رصيده إلى 55 نقطة.
وفي حال فوز الفيصلي في مباراتيه المتبقيتين أمام العين والشعلة سيرفع رصيده إلى 61 نقطة.