غوارديولا يعلن رسميًا عودة قاهر فينيسيوس جونيور
أعلن بيب غوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، عودة كايل ووكر لصفوف الفريق بشكل رسمي قبل المواجهة المرتقبة ضد ريال مدريد.
مانشستر سيتي يستضيف ريال مدريد في إياب دور الثمانية من بطولة دوري أبطال أوروبا على ملعب الاتحاد، غدًا الأربعاء، بعد نهاية مباراة الذهاب بالتعادل 3-3 في "سانتياغو بيرنابيو".
وتحدث غوارديولا عن حالة كايل ووكر وإمكانية مشاركته أساسيا غدا، قائلا في المؤتمر الصحفي، مساء الثلاثاء: "سأشاهد التدريبات الأخيرة، يبدو بخير ولكن لا أعرف ما إذا كان سيبدأ أساسيًا أم سيكون على مقاعد البدلاء، لكنه سيكون معنا وهذه أخبار عظيمة، لم يكن معنا في بيرنابيو، ولكن غفارديول قدم مباراة جيدة، لكن الآن لدينا ووكر وآكي، سواء في التشكيل الأساسي أو مقاعد البدلاء".
ووفقا لعدة تقارير فإن ووكر سيكون لاعبا أساسيا في تشكيل غوارديولا من أجل مراقبة الجناح البرازيلي فينيسيوس جونيور، والذي نجح في الحد من خطورته في المباراة التي جمعتهما العام الماضي.
وعن المباراة، أشار المدرب الإسباني: "أنا لا أخاف من ريال مدريد، لكنني أحترمهم كثيرًا، سأكون كاذبًا إذا قلت إنني أخاف منهم. لقد لعبت ضدهم عدة مرات وأحترمهم دائمًا على الرغم من المنافسة والرغبة في التغلب عليهم".
وأضاف: "سأحاول أن أجعل الفريق يؤدي بأفضل طريقة ممكنة للفوز، وإذا فاز ريال مدريد سوف نهنئهم ونتمنى لهم حظًا سعيدًا في نصف النهائي، لكننا لا نخاف منهم أبدًا، وهذا ما يجب عليكم معرفته".
وتابع: "سنواجه فريقًا خطيرًا للغاية في صناعة الفرص، يعرفون أننا نريد نفس الشيء، ستكون مباراة جيدة، لكن علينا الانتظار، وسنرى ما سيحدث في المباراة خلال 90 دقيقة وربما أكثر".