غوارديولا يعلن رسميًا عودة قاهر فينيسيوس جونيور

أعلن بيب غوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، عودة كايل ووكر لصفوف الفريق بشكل رسمي قبل المواجهة المرتقبة ضد ريال مدريد.

مانشستر سيتي يستضيف ريال مدريد في إياب دور الثمانية من بطولة دوري أبطال أوروبا على ملعب الاتحاد، غدًا الأربعاء، بعد نهاية مباراة الذهاب بالتعادل 3-3 في "سانتياغو بيرنابيو".

وتحدث غوارديولا عن حالة كايل ووكر وإمكانية مشاركته أساسيا غدا، قائلا في المؤتمر الصحفي، مساء الثلاثاء: "سأشاهد التدريبات الأخيرة، يبدو بخير ولكن لا أعرف ما إذا كان سيبدأ أساسيًا أم سيكون على مقاعد البدلاء، لكنه سيكون معنا وهذه أخبار عظيمة، لم يكن معنا في بيرنابيو، ولكن غفارديول قدم مباراة جيدة، لكن الآن لدينا ووكر وآكي، سواء في التشكيل الأساسي أو مقاعد البدلاء".

ووفقا لعدة تقارير فإن ووكر سيكون لاعبا أساسيا في تشكيل غوارديولا من أجل مراقبة الجناح البرازيلي فينيسيوس جونيور، والذي نجح في الحد من خطورته في المباراة التي جمعتهما العام الماضي.